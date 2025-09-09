Gazipaşa'da Okul Servislerine Denetim Başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri, 2025-2026 eğitim yılıyla birlikte okul servislerine yönelik denetimlere başladı. Denetimlerin yıl boyunca süreceği bildirildi.

Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte Gazipaşa'da öğrenci taşıyan okul servis araçları jandarma ekipleri tarafından denetlendi. Jandarmanın sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda gerçekleştirilen denetimde, taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servisler tek tek kontrol edildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timlerinin yaptığı denetimde, servis sürücülerinin zorunlu belgeleri, sabıka ve trafik sicil kayıtları detaylıca incelendi. Araçların emniyet kemerleri, dur levhaları, okul taşıtı uyarıları, koltuk düzeni, kamera sistemleri, yangın tüpleri, ilk yardım çantaları ve ışık donanımları tek tek kontrol edildi. Alkol ölçümü yapılan sürücülerin hiçbirinde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Denetim sırasında jandarma trafik ekipleri, sürücüleri periyodik araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Öğrencilere de emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere servis içinde uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin ardından sürücülere okul servis taşımacılığı yönetmeliği hakkında kısa bir bilgilendirme semineri de verildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, öğrenci güvenliğini ön planda tutarak servis denetimlerinin eğitim öğretim yılı boyunca periyodik olarak devam edeceğini bildirdi. - ANTALYA