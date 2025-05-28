Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
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Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
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Gaziantep'te bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfaları tost kağıdı yapıldı. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa kayıtsız kalmayan öğrenci velileri durumu okul yönetimine şikayet etti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda iddiaya göre, kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı.

VELİLER YÖNETİME ŞİKAYET ETTİ

Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu.

Okul kantininde skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu. Okul yönetimi de kantinin sözleşmesini feshetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayrıca olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılınca birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Okul kantininde skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar

Okul kantininde skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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