Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
Gaziantep'te bir okul kantininde Kur'an-ı Kerim sayfaları tost kağıdı yapıldı. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa kayıtsız kalmayan öğrenci velileri durumu okul yönetimine şikayet etti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Edebali İlkokulu'nda iddiaya göre, kantinci Kur'an-ı Kerim sayfalarını tost kağıdı yaptı.
VELİLER YÖNETİME ŞİKAYET ETTİ
Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Durumun fark edilmesiyle birlikte veliler okula gelerek okul yönetimine şikayette bulundu. Okul yönetimi de kantinin sözleşmesini feshetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ayrıca olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılınca birçok kullanıcı tepki gösterdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa