Gaziantep'te silahlı terör örgütü PKK/KCK/ Ypg üyesine operasyon

Gaziantep'te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen ve terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye bölgesinde 2017-2018 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen A.A. isimli yabancı uyruklu şüpheli şahsın saklandığı yer tespit edildi. Şüpheli, jandarma ekipleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.

PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.