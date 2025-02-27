Sobadan sızan gaz 3 kardeşi hayattan kopardı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki bir evde, çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Muhterem ve Hüseyin Güneş çifti, sabah saatlerinde kömür yaktıkları sobalı odada uyuyan oğullarını uyandırmak istedi.

3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Çocuklar uyanmayınca anne-baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 kardeş, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arif (18), Yusuf (17) ve Mehmet Fatih Güneş (16) kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA, İHA, DHA