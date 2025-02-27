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Sobadan sızan gaz 3 kardeşi hayattan kopardı

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Gaziantep'te aynı odada uyuyan 16, 17, ve 18 yaşlarındaki 3 kardeş sobadan sızan gazdan zehirlendi. Oğullarını hareketsiz yatarken bulan anne ve baba sağlık ekiplerine haber verdi. 3 kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki bir evde, çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Muhterem ve Hüseyin Güneş çifti, sabah saatlerinde kömür yaktıkları sobalı odada uyuyan oğullarını uyandırmak istedi.

Sobadan sızan gaz 3 kardeşi hayattan kopardı

3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Çocuklar uyanmayınca anne-baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 kardeş, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arif (18), Yusuf (17) ve Mehmet Fatih Güneş (16) kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sobadan sızan gaz 3 kardeşi hayattan kopardı

Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA, İHA, DHA

Sobadan sızan gaz 3 kardeşi hayattan kopardı
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAy Yıldız:

Bir gün değil her gün ölmenin diğer adıdır kardeş acısı..Allah düşmanıma vermesin. İnşallah.

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıASar Gnc:

Allah ailesine sabir versin. 3 evlat kaybetmek ne demek

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

ALLAH SABIRLAR.VERSİN.MEKANLARI CENNET OLSUN.BÜYÜK ACI......

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