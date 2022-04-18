İki grup arasındaki silahlı çatışmada, evinin önünde çay içen kadın hayatını kaybetti - Haberler

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İki grup arasındaki silahlı çatışmada, evinin önünde çay içen kadın hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı çatışmaya dönerken, kavga sırasında kurşunlardan biri, sokaktaki evinin önünde çay içen Fatma Küçük'e isabet etti. İki çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olaydaiddiaya göre, sokakta iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancaların ateşlenmesi sonucu kurşunlardan biri sokaktaki evinin önünde çay içen Fatma Küçük'ün başına isabet etti.

İki çocuk arasındaki silahlı çatışmada, evinin önünde çay içen kadın hayatını kaybetti

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Kanlar içerisinde yere yığılan Küçük'ü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Küçük, özel bir hastaneye kaldırıldı.

İki çocuk arasındaki silahlı çatışmada, evinin önünde çay içen kadın hayatını kaybetti

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Küçük, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Fatma Küçük'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri silahlı kavganın ardından kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

İki çocuk arasındaki silahlı çatışmada, evinin önünde çay içen kadın hayatını kaybetti

İki grup arasındaki silahlı çatışmada, evinin önünde çay içen kadın hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatma Küçük, Dumlupınar, kavga, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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