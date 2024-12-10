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Gaziantep'te Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: Hamile Kadın Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga: Hamile Kadın Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 aylık hamile Şahide Zurnacı ile 11 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı. Şahide Zurnacı, hastanede hayatını kaybederken olaya ait kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgada yaralanan ve 6 aylık hamile olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi Şahide Zurnacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan ve durumu ağır olan 11 yaşındaki çocuğun yaralandıktan sonra kucaklanarak hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı. Olay sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 11 yaşındaki E.N. ile 3 çocuk annesi Şahibe Zurnacı (27) ağır yaralandı. Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavgada yaralanan hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı

Husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgada kurşunların hedefi olarak yaralanan ve 6 aylık hamile olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi Şahide Zurnacı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kavga ve panik anları saniye saniye kamerada

Hamile kadının ölümü, 11 yaşındaki çocuğun da ağır yaralanmasıyla sonuçlanan husumetli aileler arasındaki silahlı meydan kavgası güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki tarafın da birbirine silah, sopa ve tekme-tokatla acımasız saldırma anları yer aldı. Görüntülerde yaşanan panik ve çevredeki vatandaşların, "Çocuk vuruldu, çocuk kafadan vuruldu, çabuk polisi arayın" söylemleri ise dikkat çekti. Olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

11 yaşındaki çocuğun yaralanma anları ve hastaneye yetiştirme çabası kamerada

Aynı olayda 11 yaşındaki E.N.'nin yaralanma ve yaralandıktan sonra kucaklanarak hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, olay yerinde rast gele sıkılan silahlardan çıkan kurşunlardan birinin çocuğa isabet etme, çocuğun yere yığılma ve yaşanan panik anları da yer aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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