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Gaziantep'te yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si baygın 52 düzensiz göçmen bulundu

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Gaziantep'te uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen yakalandı. Tanker içerisinde havasız kalan göçmenlerden 2'si hayatını kaybederken 7'sinin durumunun ağır olduğu tespit edildi. Toplam 43 düzensiz göçmenin de sağ ele geçirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TANKERİN İÇİNDEN 52 AFGAN UYRUKLU KİŞİ ÇIKTI

Korkunç olay, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi yakınlarındaki uygulama noktasında meydana geldi. İddiaya göre, şüphe üzerine uygulama noktasında durdurulan bir firmaya ait yakıt tankerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda tanker içerisinde 52 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakıt tankerinin içinde yakalanan 52 düzensiz göçmenden 2'si havasızlıktan hayatını kaybetti

HAVASIZ KALAN 2 GÖÇMEN ÖLÜ BULUNDU

Tankerde ele geçirilen düzensiz göçmenlerden bazılarının havasızlık nedeniyle baygın halde olması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde düzensiz göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise durumunun ağır olduğu tespit edildi. Durumu ağır olan düzensiz göçmenler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yakıt tankerinin içinde yakalanan 52 düzensiz göçmenden 2'si havasızlıktan hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yakıt tankeri sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Acı olaydan geriye bu görüntüler kaldı.

Yakıt tankerinin içinde yakalanan 52 düzensiz göçmenden 2'si havasızlıktan hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep İnsan Hakları Güvenlik Suç Göçmenler 3.Sayfa Haberler

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