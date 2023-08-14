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Gaziantep'te bir arazide köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te boş bir arazide sahipsiz köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu. Yeni doğmuş bebeğin iki gün önce boş araziye terk edildiği tahmin edilirken, cansız bedenin bir kısmının köpekler tarafından parçalandığı ve vücudunun kurtlandığı öğrenildi. Polis bebeği araziye atanları bulmak için çalışma başlattı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kızılhisar mevkiinde bir üst geçidin altında köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'de bir arazide köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu

Korkunç olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kızılhisar mevkiinde boş bir arazide yaşandı. Dün öğle saatlerinde köprüden geçen vatandaş boş arazide sahipsiz sokak köpeklerinin bir şeyler yediğini fark etti. Daha sonra poşetin içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gaziantep'de bir arazide köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, poşete koyulmuş olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeninin bir kısmının köpekler tarafından parçalandığı ve vücudunun kurtlandığı öğrenilirken, yeni doğmuş bebeğin tahminen iki gün önce boş araziye terk edildiği iddia edildi.

Gaziantep'de bir arazide köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu

Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma, bebeği atanları bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Otopsi Bebek 3. Sayfa Haberler

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