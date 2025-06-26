Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

Türkiye'nin kanayan yarası şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi Gaziantep'ten eklendi. Şehitkamil ilçesine bağlı Onat Kutlar Mahallesi'nde iddiaya göre; Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak çalışan Emel Akbaş Bayhan (38), 1.5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B. ile oturdukları 3'üncü kattaki evin penceresinden aşağı düşmüş halde bulundu.

PENCEREDEN DÜŞEN 2 AYLIK HAMİLE KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Emel Akbaş Bayhan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ACILI AİLEDEN CİNAYET İDDİASI

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları ise olayın intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulundu.

EŞİ HAKKINDA DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Acılı aile, Emel Akbaş Bayhan'ın eşi M.Ş.B. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve daha önce uzaklaştırma kararı alıp bir süre sonra tekrar beraber yaşamaya başladıklarını iddia etti.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Olayla ilgili intihar ya da cinayet şüphesi ile geniş çaplı soruşturma başlatılırken, karakolda ifadesine başvurulan koca M.Ş.B. ise daha sonra serbest bırakıldı.

SADECE MAYIS AYINDA 20 ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre sadece mayıs ayında 21 kadın cinayeti işlendi, 20 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 20 kadından Bilecik'te 59 yaşındaki Emriye Turan da geçtiğimiz ay şüpheli bir şekilde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.