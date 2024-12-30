Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü

New York'ta yaşanan korkunç bir olayda, vücut kamerası görüntüleri cezaevi görevlilerinin kelepçeli bir mahkumu ölümcül şekilde dövdüğünü ortaya çıkardı.

43 yaşındaki Robert Brooks, cezaevi revir odasında yüzüne aldığı yumruklar, karnına indirilen tekmeler ve boynundan tutularak kaldırılmasının ardından ertesi gün hayatını kaybetti. New York Başsavcısı tarafından paylaşılan ve soruşturması devam eden olayın görüntüleri, Brooks'un ailesinin isteğiyle kamuoyuyla paylaşıldı.

Aile avukatı Elizabeth Mazur, "Bay Brooks, onu korumakla görevli memurlar tarafından öldüresiye dövüldü" açıklamasında bulundu. 9 Aralık'ta yaşanan 30 dakikalık olayda, dört görevlinin vücut kamerasından alınan görüntülerde, kelepçeli Brooks'un yere yatırılarak dövüldüğü ve yüzünden kan gelmeye başladığı görülüyor. Diğer görevliler ise olaya müdahale etmeden izliyor.

Görüntülerde bir görevlinin Brooks'u boynundan tutarak muayene masasına oturtmaya çalıştığı, daha sonra iç çamaşırıyla duvara yaslanmış halde tutulan Brooks'un bilincini kaybettiği görülüyor. Brooks, 10 Aralık sabahı erken saatlerde Wynn Hastanesi'nde "boyun sıkışmasına bağlı nefes alamama" nedeniyle hayatını kaybetti.

New York Islah Komisyonu Başkanı Daniel Martuscello III, "Bu bir cinayetti ve sorumlular hesap verecek" dedi. Vali Kathy Hochul'un talebiyle 13 görevli ücretsiz açığa alınırken, bir görevli istifa etti.

Cezaevi Görevlileri Derneği Başkanı Benny Boscio, olayı kınayarak "Bu görevliler mesleğimize utanç yaşattı. Bu olay, tesislerimizdeki herkes adına sağlamaya ant içtiğimiz bakım, gözetim ve kontrol değerlerimize tamamen aykırı" dedi ve Brooks ailesine başsağlığı diledi.