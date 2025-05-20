Fransa'nın Güneyinde Şiddetli Yağış ve Sel Felaketi: 1 Ölü, 1 Kayıp

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde şiddetli yağış ardından meydana gelen sel sonucu yerleşim yerleri sular altına kaldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Fransa'nın güneydoğusundaki Var bölgesinde etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı. La Mole Nehri'nde su seviyesi yalnızca iki saat içinde 11 metre yükseldi. Fransa meteoroloji servisi Meteo-France tarafından sabah saatlerinde "turuncu" uyarı verilen bölgede çok sayıda yerleşim yeri ile La Mole-Saint-Tropez Havalimanı sular altında kaldı. Var Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk bilgilere göre Le Lavandou'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de kaybolduğu ifade edildi.

Selden en çok etkilenen noktalar Le Lavandou, Bormes-les-Mimosas ve Cavaliere oldu. Le Lavandou Belediye Başkanı Gil Bernardi yaptığı açıklamada, "Cavaliere şu an dünyadan kopmuş durumda. Sahil yolundaki otopark çöktü ve köprülerde ciddi hasar var. Saint-Tropez yönüne sahil yolundan ulaşmak şu an imkansız" ifadelerini kullandı.

Bormes-les-Mimosas Belediyesinden yapılan açıklamada, RD98 karayolunun büyük bir kısmının su altında kaldığı ve ulaşıma kapatıldığı duyuruldu. Halka paniğe kapılmamaları konusunda uyarı yapılan açıklamada, "Tüm çocuklarımız eğitim kurumlarında güvenli bir şekilde bulunuyor. Kriz merkezimiz aktif, müdahaleler sürüyor" denildi. Lavandou-Cavaliere arasındaki sahil yolu RD559 da su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, bazı marketler önlem olarak geçici süreliğine kepenk kapattı.

Telefonlara uyarı mesajları gönderildi

Var İtfaiyesinden yapılan açıklamada sel ve su baskınlarına karşı yaklaşık 100 personel ve çok sayıda araçla çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Hem su tahliyesi hem de mahsur kalanların kurtarılması için aralıksız çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, kesinlikle dere yataklarına yaklaşmamaları ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarıdır" ifadeleri kullanıldı. Bölge halkının cep telefonlarına FR-ALERT sistemi üzerinden uyarı mesajları da gönderildi.

Cannes ve Nice şehirlerinde önlem olarak tüm park ve bahçeler kapatıldı

Yağışların gün içinde doğuya yönelerek Alpes-Maritimes bölgesine doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor. Saint-Raphael ve Frajus'ta sağanaklar etkisini gösterirken, Cannes ve Nice belediyeleri ise önlem olarak tüm park ve bahçeleri geçici olarak halka kapattı. Yetkililer, yağışların etkisini gün boyunca sürdürebileceğini ve dere yataklarında yeni taşkın risklerinin oluşabileceğini belirterek halka "bulundukları yerden ayrılmamaları" çağrısı yaptı. - PARİS