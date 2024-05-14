Fransa'da maskeli adamlar, cezaevi aracına pusu kurdu: Saldırganlar üç gardiyanı öldürüp çete liderini kaçırmayı başardı

Fransa'nın kuzeyindeki Normandiya bölgesinde, Val-de-Reuil kasabasında bulunan Incarville gişelerinde, silahlı maskeli kişiler, bir cezaevi aracına pusu kurdu. Saldırı sonucunda üç gardiyan öldürüldü ve iki gardiyan yaralandı. 11'den sonra A154 otoyolunda gerçekleşen saldırıda, 'Narkotik ağı lideri' olarak bilinen 30 yaşındaki Mohammed Amra adlı mahkum kaçmayı başardı. Amra, 'La Mouche' (Sinek) lakabıyla biliniyor ve Rouen ile Evreux kasabaları arasında nakledilirken saldırı gerçekleşti. Amra'nın son mahkumiyeti, 2019 yılında, Evreux'un banliyölerinde süpermarketlerden ve iş yerlerinden yapılan hırsızlıklar nedeniyle 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Saint-Étienne du-Rouvray'da adam öldürmeye teşebbüsten ve Marsilya'da, 2022'de Aubagne'da bir Dreux sakini üzerinde işlenen kasıtlı cinayetle suçlanıyor.

Bölgesel yetkililer, saldırıda Kalashnikov türü silahların kullanıldığını ve saldırıda üç gardiyanın öldüğünü, üç gardiyanın da ağır yaralandığını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaşanan bu vahşetin ardından bir açıklama yaparak, suçluların yakalanması için tüm çabaların gösterildiğini ve adaletin sağlanacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, kaçakların bulunması için bir planın devreye sokulduğunu duyurdu. Yol, polis tarafından belirsiz bir süre için trafiğe kapatıldı ve olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.