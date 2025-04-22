Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı

Forklift operatörü, yüksek platformdan yere çakılarak can verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vietnam'da bir inşaat projesinde çalışan forklift operatörü, yüksekte asılı duran platformdan düşerek hayatını kaybetti. İşçi, forkliftle binaya girmek isterken, platform aniden binadan uzaklaştı ve sallandı. Bu sallantı sonucunda platform ile bina arasında oluşan boşluktan forklift ve operatörü düştü.

Vietnam'da bir inşaat projesinde çalışan forklift operatörü, yüksekte asılı duran platformdan düşerek feci şekilde can verdi. Olayın tüm ayrıntıları inşaat alanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, kask ve fosforlu yelek giyen işçinin, vinçle havada asılı duran bir platform üzerindeki yeşil bir forklifti kullandığı görülüyor. Platform, tamamlanmamış binanın birkaç metre dışında havada asılı durumda ve binanın içine açılan bir geçit olarak kullanılıyor.

İşçi forkliftle binaya girmek isterken, tam aracın ön kısmı binanın kenarına ulaştığı anda, platform aniden binadan uzaklaşarak sallandı. Bu sallantı sonucu platform ile bina arasında büyük bir boşluk oluştu. Forklift bu boşluktan aşağı düştü ve operatörüyle birlikte havada ters dönerek inşaat alanına çakıldı.

Olayı gören diğer işçiler, binanın kenarından aşağıya bakarak dehşet içinde kazayı izledi ancak arkadaşlarını kurtarmak için hiçbir şey yapamadılar. İsimsiz işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Geçen ay meydana gelen bu trajik kaza, ancak geçtiğimiz Perşembe günü kamuoyuna duyuruldu. Vietnam'da her yıl yüzlerce inşaat işçisi hayatını kaybediyor. Sadece 2024 yılında işyeri kazalarında yaklaşık 650 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Bu kaza, yüksekte çalışma güvenliği konusundaki riskleri ve uygun önlemler alınmadığında oluşabilecek tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Forklift operatörü, yüksek platformdan yere çakılarak can verdi

Forklift operatörü, yüksek platformdan yere çakılarak can verdi

Forklift operatörü, yüksek platformdan yere çakılarak can verdi

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Forklift operatörü, yüksek platformdan yere çakılarak can verdi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.