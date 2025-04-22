Forklift operatörü, yüksek platformdan yere çakılarak can verdi

Vietnam'da bir inşaat projesinde çalışan forklift operatörü, yüksekte asılı duran platformdan düşerek feci şekilde can verdi. Olayın tüm ayrıntıları inşaat alanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, kask ve fosforlu yelek giyen işçinin, vinçle havada asılı duran bir platform üzerindeki yeşil bir forklifti kullandığı görülüyor. Platform, tamamlanmamış binanın birkaç metre dışında havada asılı durumda ve binanın içine açılan bir geçit olarak kullanılıyor.

İşçi forkliftle binaya girmek isterken, tam aracın ön kısmı binanın kenarına ulaştığı anda, platform aniden binadan uzaklaşarak sallandı. Bu sallantı sonucu platform ile bina arasında büyük bir boşluk oluştu. Forklift bu boşluktan aşağı düştü ve operatörüyle birlikte havada ters dönerek inşaat alanına çakıldı.

Olayı gören diğer işçiler, binanın kenarından aşağıya bakarak dehşet içinde kazayı izledi ancak arkadaşlarını kurtarmak için hiçbir şey yapamadılar. İsimsiz işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Geçen ay meydana gelen bu trajik kaza, ancak geçtiğimiz Perşembe günü kamuoyuna duyuruldu. Vietnam'da her yıl yüzlerce inşaat işçisi hayatını kaybediyor. Sadece 2024 yılında işyeri kazalarında yaklaşık 650 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Bu kaza, yüksekte çalışma güvenliği konusundaki riskleri ve uygun önlemler alınmadığında oluşabilecek tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.