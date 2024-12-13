Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü

 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare

 Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler

Esad çiftini kahredecek görüntüler
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı

Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet

Fıtık rahatsızlığı için masaj salonuna giden kadın, hayatını kaybetti

Fıtık rahatsızlığı için masaj salonuna giden kadın, hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da bir masaj salonunda yaşanan trajik olay, masaj terapisinde uzman kontrolünün önemini bir kez daha vurguladı. Boyun ağrısı şikayetiyle doktor yerine masaj salonunu tercih eden genç bir kadın, fıtık rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Tayland masaj salonlarında yaşanan acı bir olay, masaj terapisinde uzman kontrolünün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Boyun ağrısı şikayetiyle doktor yerine masaj salonunu tercih eden genç bir kadın, fıtık rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

İlk seanstan sonra ağrılarının arttığını fark eden kadın, bunu masajın olağan bir yan etkisi olarak değerlendirdi ve tedaviye devam etme kararı aldı. Ancak durumu giderek kötüleşti. Önce ellerinde, ardından sağ bacağında uyuşma başladı. Zaman içinde vücudunun sağ tarafı tamamen hissizleşti.

Yapılan yanlış uygulamalar sonucu boyun ağrıları şiddetlenen genç kadın, komaya girerek hayatını kaybetti. Yapılan incelemede, kadının boyun fıtığı olduğu ve uzman olmayan kişilerce yapılan masaj uygulamalarının ölümüne neden olduğu belirlendi.

Bu trajik olay, alternatif tedavi yöntemlerinin mutlaka uzman kontrolünde ve doktor tavsiyesiyle uygulanması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Fıtık rahatsızlığı için masaj salonuna giden kadın, hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
img

Esad çiftini kahredecek görüntüler
img

Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor
img

Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

14 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Başak, Kova, Yengeç, Akrep burcu yorumu! 14 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hep Otuz Üç Yaşında filmi konusu nedir? Hep Otuz Üç Yaşında nasıl izlenir? Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret zammı hangi tarihte açıklanacak? Dünya Kupası elemeleri ne zaman başlıyor? Çeyrek altın ne kadar? 13 Aralık gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve görevleri neler? Türkiye 2026 Dünya Kupası elemelerinde hangi grupta? 2026 Dünya Kupası kura çekimi grupları belli oldu mu? Türkiye hangi grupta? Osman Bilgin kimdir, neden soruşturma açıldı? Osman Bilgin'in mal varlığı ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.