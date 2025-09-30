Filipinler'de 6.9 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı
Filipinler'in Bohol Adası'nda 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapılırken, can ve mal kaybıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Sosyal medya fenomeni Sam Pepper, depreme canlı yayın sırasında yakalandı.
Filipinlerde, 6.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
Filipinlerde, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Bohol Adası'nda bulunan Calape kentinin 11 kilometre güneydoğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılırken, can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.
Sam Pepper adlı sosyal medya fenomeni depreme canlı yayın yaptığı sırada yakalandı. Deprem anını anbean kayıt altına alan fenomen, hızla bulunduğu yeri diğer kişilerle birlikte terk etti. - MANILA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa