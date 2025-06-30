Fethiye'de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü
Muğla Fethiye'de feci bir kaza meydana geldi. İsviçre uyruklu bir yamaç paraşütçüsü, kalkışının ardından manevra yaptığı sırada ahşap korkuluğa çarptı. Yola düşen 60 yaşındaki yamaç paraşütçüsü, hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen İsviçre uyruklu Jaabiri Ezzeddine, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metredeki pistinden hazırlıklarının ardından yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.
AYAĞI KORKULUĞA TAKILDI
Kalkışın ardından paraşütüyle manevra yaptığı sırada ayağı bölgedeki beton duvar üzerinde bulunan ahşap korkuluğa çarpan 60 yaşındaki Ezzeddine, yola düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ezzeddine'nin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.