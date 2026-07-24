Haberler

Konya'da festivali kana buladılar: 2 çocuk yaralandı

Konya'da festivali kana buladılar: 2 çocuk yaralandı Haber Videosunu İzle
Konya'da festivali kana buladılar: 2 çocuk yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 18. Beyşehir Göl Festivali’nde, konser programının bitişi sırasında çıkan bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kayıplara karışan olayın şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 18. Beyşehir Göl Festivali'nde, konser programının bitişi sırasında çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı.

Olay, Beyşehir ilçesinde düzenlenen 18. Beyşehir Göl Festivali'nde gerçekleştirilen konser programının bitişi esnasında sahne yakınlarında meydana geldi. 

KONSER BİTİMİNDE KAN AKTI

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan A.Ş. (16) ile A.T. (17) yaralandı. Bıçaklama olayı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kayıplara karışan olayın şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. 

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, olayın yaşandığı çevredeki kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem sona erdi! İşte Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi

Bir dönem sona erdi! İşte ünlü sunucunun yeni adresi
Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir

Bu hatayı sakın yapmayın! Evdeki altınlarınız çöp olabilir

Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı

Ünlü iş insanı 28. kattan düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı
Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi
Homeros'un destanlarındaki antik tekne Troya Müzesi'nde

Dünyanın konuştuğu destanın gemisi, o ilimizde yeniden hayat buldu
Gercüş'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Her şey saniyeler içinde oldu: Çok sayıda yaralı var
Beklenen gün geldi: Özgür Özel, istifasını duyurup partiyi bugün kuracak

Ve bugün dananın kuyruğu kopuyor