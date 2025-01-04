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Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti

Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlanıyor. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan sanatçı için AKM'de anma töreni düzenleniyor. AKM'nin önüne akın eden Tayfur'un hayranları yağmurun altında sanatçının şarkılarını söyledi.

Arabesk müziğin öncü isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenleniyor. Ferdi Tayfur'un Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi AKM'ye getirildi.

YAĞMUR ÇAMUR DEMEDİLER

Töreni öğrenen sanatçının hayranları yağmur, çamur demeden saatler öncesinden AKM'nin önüne akın ederek Tayfur'u son yolculuğuna uğurlamak için yerini aldı. Binlerce vatandaş, yağmur altında Tayfur'un unutulmaz şarkılarını hep bir ağırdan söyledi. Tayfur'un şarkılarını söyleyen hayranları arasında gözyaşlarına hakim olamayanlar da kameralara yansıdı.

SALONDA UYARI YAPILDI

AKM'de slogan atılmaması ve şarkı söylenmemesi için sık sık uyarılar yapıldı.

"FERDİ TAYFUR'UN ÇOK EKMEĞİNİ YEDİM"

Anma törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Şarkıcı İbrahim Tatlıses sanatçı hakkında, "O arabeskin prensiydi. Gerçek bir prensti. Ferdi Tayfur'un çok ekmeğini yedim. Mekanı cennet olsun." dedi.

CENAZE PROGRAMI DEĞİŞMİŞTİ

Ferdi Tayfur'un cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirhan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı ancak yoğun katılım nedeniyle sanatçı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak. İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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