Fenomen yarışmada tarihi an! İşte 1 milyon liralık soru

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından "Kim Milyoner Olmak İster" bu hafta da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacılardan biri, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırırken; soru Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı ile ilgiliydi. İşte sorunun doğru yanıtı...

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" bu hafta da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

1 MİLYON TL'LİK SORU AÇILDI

Yarışmacılardan biri, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Soru, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı" hakkında oldu. Şıklar arasında Zeki Rıza Sporel, Faruk Ilgaz, Ziya Songülen ve Şükrü Saracoğlu yer aldı.

KARARINI VERDİ

Sorunun yanıtını bilmediğini belirten yarışmacı, 500 bin TL'yi alarak yarışmadan çekilme kararı verdi.

DOĞRU YANIT NEYDİ?

1 milyon TL değerindeki sorunun doğru yanıtı ise Ziya Songülen olacaktı. Şevkipaşazade Ayetullah Bey ve Necip Okaner ile birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü'nü kuran 3 kişiden biri olan Ziya Songülen, sarı-lacivertli kulübün ilk başkanı ve aynı zamanda da 1 numaralı üyesi.

