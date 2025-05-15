Fenomen kadın, canlı yayın yaptığı sırada öldürüldü

Meksika'da trajik bir olay yaşandı. Güzellik influencerı Valeria Márquez, TikTok üzerinden canlı yayın yaparken silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

105 bin takipçisi için yayın yapan Márquez, güzellik salonundayken bir saldırgan içeri girdi. Elinde pembe bir peluş oyuncak tutan Márquez, o anda birden fazla kurşunla vuruldu. Yayında görüldüğü üzere, genç kadın kapıya bakarken olacaklardan habersizdi. Saldırının ardından bir kadın yaklaşarak yayını kapattı.

Görgü tanıklarına göre, saldırgan ve suç ortağı motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. Yerel haberlere göre, iki kişi kargo çalışanı kılığında gelmiş ve saldırgan Márquez'e "pahalı bir hediye" getirdiğini söylemişti.

Bu korkunç olay, 13 Mayıs günü Zapopan şehrindeki "Blossom the Beauty Lounge" isimli salonda gerçekleşti. Canlı yayını izleyen takipçiler önce gördüklerine inanamadı.

Sağlık ekipleri hemen olay yerine geldi fakat Márquez'i kurtaramadı. Polis, Salı günü saat 18:30 civarında olayın bildirildiğini açıkladı. Genç kadının cenazesi, ailesinin teşhis etmesi için morga kaldırıldı.

Polis, delil toplamak için salonun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı ve soruşturma başlattı. Şüphelileri yakalamak için arama çalışmaları devam ediyor.

Instagram'da 84 bin takipçisi olan Márquez, burada da güzellik içerikleri ve komik videolar paylaşıyordu. Olayın gerçekleştiği canlı yayın daha sonra hesabından kaldırıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada: "İlk bulgulara göre, mağdur iş yerindeyken bir erkek içeri girdi ve ateşli silahla birkaç el ateş ederek onu öldürdü" denildi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Meksika, Latin Amerika'da kadın cinayetlerinde ikinci sırada yer alıyor. Geçen Aralık ayında da bir başka TikTok yıldızı ve model olan 24 yaşındaki Fedra Oded Gaxiola Orozco, Tijuana'da spor salonu önünde, siyah Mercedes'inde otururken öldürülmüştü.