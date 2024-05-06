Üye Girişi
Haberler

Fatih Terim Fonu Davasında 1 Yeni Mağdur Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında 1 yeni mağdur daha ortaya çıktı. Mağdurların sayısı 27'ye yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 87 yıldan 285 yıla kadar yükseldi.

Yüksek kar getirili "Fatih Terim fonu" vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında 1 yeni mağdur daha ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamenin ana dava dosyasıyla birleşmesiyle mağdurların sayısı 27'ye yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 87 yıldan 285 yıla kadar yükseldi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 26 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davasında 1 yeni mağdur daha ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birleştirme talepli düzenlenen iddianamenin kabul edilmesiyle mağdur sayısı 26'dan 27'ye yükseldi.

"Bankada yönetici olduğundan hem de eşimin ailesinin akrabası olmasından dolayı kendisine güvendim"

Hazırlanan iddianamede, Fatih Altıntaş 'müşteki' sıfatıyla, Seçil Erzan ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Müşteki Altıntaş'ın ifadesine yer verilen iddianamede, "2018'de eşimin köyünü ziyaret ettiğim sırada, orada Seçil Erzan'ı görmüştüm. 2023'de Erzan beni arayarak bankanın bünyesinde zengin kişilerin de bulunduğu gizli fonlar olduğunu, bunu kendisinin yönettiğini ve yatırım yapmayı düşünüp düşünmediğimi sordu. Ben de hem bankada yönetici olduğundan hem de eşimin ailesinin akrabası olmasından dolayı kendisine güvendim. Erzan'a amcama karşı açmış olduğumuz bir arsanın ortaklığının giderilmesi davası sonucu satışından gelen 78 bin doları verdim. Parayı verdiğime dair herhangi bir belge almadım. Kendisine vermiş olduğum paradan ne kadar kazanacağımı ve ne zaman alacağımı sorduğumda bana net bir cevap vermemesi, aynı zamanda bana sürekli 'fona katılması için yeni kişiler bul, bulursan sana da pay veririm' demesi üzerine kendisinden şüphelenmeye başlamıştım. Zararım giderilmedi, şikayetçiyim" ifadelerine yer verildi.

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Seçil Erzan hakkında talep edilen hapis cezası da 87 yıldan 285 yıla kadar yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fatih Terim Seçil Erzan Banka 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 54. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? Tarot Falı Nedir, Nasıl Yorumlanır ve Nasıl Bakılır? The King's Man: Başlangıç filmi oyuncuları kim? The King's Man: Başlangıç filmi konusu, oyuncuları ve The King's Man: Başlangıç özeti! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! 6 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Astrolojide Dolunayın Anlamı ve Etkileri: Hangi Burçları Daha Çok Etkiler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Külkedisi Sendromu Nedir ve Nasıl Kurtulunur? YSK kesin seçim sonuçlarına nereden bakılır? İşte YSK kesin sonuçlar CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Sivas'ta seçimler tekrarlanacak mı? 31 Mart yerel seçimlerine zaman tekrarlanacak, neden?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title