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Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

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İstanbul Fatih'te Fas uyruklu İlyas Belaiz kuzeni W.A ile İstanbul'a geldi. Kalacak yer ayarlaması için iki kişi ile görüşen kuzenler buldukları evde uyuşturucu kullandı. Uyuşturucu etkisinde olan W.S, M.D. ve S.S. İlyas Belaziz'i darbedip camdan attı. Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz hayatını kaybetti.

Fatih Aksaray'da 15 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul'a geldi. W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti. M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.'yi Aksaray'da bir eve götürdü.

UYUŞTURUCUYU REDDEDİNCE CAMDAN ATILDI

M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Belaiz darbedildikten sonra camdan atıldı.

Fatih'te uyuşturucu etkisindeyken dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

10 METREDEN ATILDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıdı. Fas uyruklu İlyas Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih'te uyuşturucu etkisindeyken dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

KUZENİ VE ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzen W.S ile M.D. ve S.S'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Fatih'te uyuşturucu etkisindeyken dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıilker Akil:

Ülke yol geçen hanı oldu. Yaparsa akparti yapar.

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Aşağıda yoldan geçen bir Türk'e zarar gelmediyse önemli değil !

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Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Öyle cam mı olur ? arbede sırasında cam kırılıp düşmüştür.

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