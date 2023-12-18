Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu'ndan kusur raporu geldi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan'ın kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp raporu hazırlandı

Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu'ndan kusur raporu geldi. Rapora göre, şüpheli Mohamud 'asli derecede', Göçer ise 'tali derecede' kusurlu olarak aktarıldı. - İSTANBUL