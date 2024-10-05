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Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

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Türkiye, Fatih'te vahşice öldürülen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'e ağlıyor. Son yolculuğuna uğurlanan Uzuner'in yakınları cenazede güçlükle ayakta durdu, kardeşi "Benim bir tane ablam vardı" diyerek tabuta sarıldı.

Fatih'te surlarda öldürülen İkbal Uzuner, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Önce Eyüpsultan'da eski kız arkadaşı Ayşenur Halil'i öldüren Semih Çelik, ardından Fatih'teki kız arkadaşı İkbal Uzuner ile birlikte surlara çıktı. Çelik, burada Uzuner'i de vahşice katletti ve ardından surlardan atlayarak intihar etti.

Fatih'te Öldürülen İkbal Uzuner Son Yolculuğuna Uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İkbal Uzuner için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye acılı ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuner, okunan duaların ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih'te Öldürülen İkbal Uzuner Son Yolculuğuna Uğurlandı

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR

Cenaze töreni esnasında Uzuner'in yakınlarının sinir krizi geçirdiği ve güçlükle ayakta durduğu görüldü. İkbal Uzuner'in gözyaşlarına boğulan kardeşinin "Benim bir tane ablam vardı" sözleri yürek dağladı.

Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

SMMM:

ülke cinnet halinde artık toplumun psikolojisibozuldu.

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