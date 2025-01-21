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76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 76 kişinin hayatına mal olan yangın faciasının ardından otelden yapılan açıklamada "Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz." denildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Yerlikaya yangın faciasında hayatını kaybedenlerin 56 vatandaşımızın kimliklerinin belirlendiğini ve yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

"OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN YETKİLİLERLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz. Saygılarımızla, Grand Kartal Otel.

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKagan Kutlu:

Bolu Belediyesi'nin yetki alanından cikarilmiş turizm bakanlığına baglanmiş ruhsat da bakanlıktan verilmiş.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıamor amor:

bence en az 150 kisidir yazik ya bir can bu kadar ucuz mu yazik bir yangin onlemi almak o kadar zormu yazik milyonlar kazanip tedbir almaya harcamamak hangi vicdana sigar rahmetle sabirlar diliyorum uyuyamadim ya vicdanimyjregim dayanmiyor

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