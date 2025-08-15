Facebook canlı yayını sırasında ailesinin gözü önünde öldürüldü

Chicago'da yaşayan 42 yaşındaki Kevin Watson, Facebook'ta yaptığı canlı yayın sırasında, ailesi ve arkadaşlarının gözleri önünde vurularak hayatını kaybetti. O anlar, yayını izleyen yakınlarını şoke etti.

Olay, W Madison Street'te, polis karakoluna yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir otoparkta akşam saat 18.14'te yaşandı. Watson, kuzeninin iş yerini ziyaret etmiş, kısa süre önce yaşadığı bir park yeri tartışmasını izleyicilerine anlatmaya başlamıştı.

Canlı yayında sohbet ederken yanına bir araç yanaştı. Videoda Kevin'in kollarını kaldırıp "Naber kardeşim?" dediği, ardından panikle aracından indiği görülüyor. "Naber? Yok asla." dediği duyulduktan sadece üç saniye sonra silah sesi geldi.

Kevin göğsünden tek kurşunla vuruldu. Olay yerindeki insanlar, sağlık ekipleri gelene kadar yarasına tampon yaptı. Hastaneye kaldırılan Watson, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, Kevin'in saldırganı tanıdığını ve silah patlamadan önce onu etkisiz hale getirmeye çalıştığını düşünüyor. Tanık Alvin Jackson, "Konuşuyordu, aracına gidiyordu. Adam peşinden geldi, silahını çıkardı. Kevin silahı almaya çalışırken patladı." dedi.

Kuzeni Jacquez Smith ise, canlı yayında Kevin'in can çekiştiğini izlediğini anlattı: "Nefesi tıkanıyordu, zor nefes alıyordu."

Altı yaşında bir oğlu olan Kevin, doğum gününe haftalar kala hayatını kaybetti. Kuzeni, "Ne olursa olsun iyi bir insandı. İnsanlara yardım ederdi. Buradaki işimi de o bulmama yardımcı oldu." dedi.

Polis, saldırganı bulmak için soruşturmayı sürdürüyor.