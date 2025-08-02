Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu

Gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir mekanda M.E.A. ve H.K.A., eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı. Mekan sahibi ve Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı, olaya müdahale etmek istedi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken bir kişi tabancayla Aksakallı'ya ateş etti. Aksakallı ayağından vurulurken, Z.G. de bacağından vuruldu.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDILAR

Silah sesleri üzerine büyük bir korku yaşayan mekandakiler, panikle kaçışmaya başladı. Yaşanan kargaşa sırasında, R.B.C. (33), D.B. (21), K.E. (20), A.İ.T. (20) ve E.Y. (20) yerde bulunan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Ayağından vurulan Aksakallı yere yığılırken, kameraya yansıyan görüntülerde dört beş el ateş edildiği duyuldu. Eğlence mekanında yaşanan büyük panik de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mekanda eğlenenler, silah seslerini duyduktan sonra masaların altına saklanarak kendilerini korumaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı

7 YARALININ DURUMU İYİ

Yaralılar ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı 7 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.