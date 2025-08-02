Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu

Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
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Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
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İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında alkol alıp taşkınlık çıkaran 2 kişi, tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı'yı tabancayla ayağından vurdu. Mekandaki panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Aksakallı'yı vuran 2 saldırgan yakalandı.

Gece saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Hacımemiş Mahallesi'ndeki bir mekanda M.E.A. ve H.K.A., eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı. Mekan sahibi ve Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı, olaya müdahale etmek istedi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken bir kişi tabancayla Aksakallı'ya ateş etti. Aksakallı ayağından vurulurken, Z.G. de bacağından vuruldu.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDILAR

Silah sesleri üzerine büyük bir korku yaşayan mekandakiler, panikle kaçışmaya başladı. Yaşanan kargaşa sırasında, R.B.C. (33), D.B. (21), K.E. (20), A.İ.T. (20) ve E.Y. (20) yerde bulunan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Ayağından vurulan Aksakallı yere yığılırken, kameraya yansıyan görüntülerde dört beş el ateş edildiği duyuldu. Eğlence mekanında yaşanan büyük panik de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mekanda eğlenenler, silah seslerini duyduktan sonra masaların altına saklanarak kendilerini korumaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vurulduEzgi Mola - Mustafa Aksakallı

7 YARALININ DURUMU İYİ

Yaralılar ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı 7 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Vuranlar iki gün sonra şartlı tahliyeyle salınır. Adam vurmak, tecavüz, hırsızlık o kadar basit hale geldi ki. Ülke Meksika’ya döndü. Emeği geçenlerin Allah bin türlü…….

Yorum Beğen241
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıBen K:

Meksikayı hafife almamalısın. Biz beteriz

yanıt25
yanıt1
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

çok bilmiş

yanıt0
yanıt10
Haber Yorumlarıtolgn:

Savaş Yıldız = Baba Troll makarna bitti heralde

yanıt8
yanıt3
Haber Yorumlarıİzzet:

çok güzel , düzgün insanların ayağını böyle kestiler. sadece it kopuk geliyor . bu mekanlara

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMülayim:

Ezgi molanın eski eşinin komşusunun bacanağının eniştesinin baldızının teyzesinin oğlu silahlı sadırıya uğrayarak ayağından vurulmuştur....:))))))

Yorum Beğen51
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Haber YorumlarıAdem:

Yoo bayağı haber değeri var.ama

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Haber YorumlarıSerdarHan:

sizin haber anlayışınızı sss…m milletin derdide ezgi mezhinin eski eşi ha way be:

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Silahla mekana nasıl girebiliyor sanırım yardım eden ve azmettiren birileri var

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Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

açık alan mal

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