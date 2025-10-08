Haberler

Eyüpsultan'da Cinsel İstismar İddiası: Şüpheli Yakalandı

Eyüpsultan'da temizlik için çağrılan bir kadının cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Olay sonrası bir şüpheli yakalanırken, diğer iki şüpheli için arama çalışmaları devam ediyor.

Eyüpsultan'da bir kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir şahıs yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde kalan 3 şahıs, bir kadını temizlik için eve çağırdı. Bir süre sonra evden kadının bağırışları duyuldu. Bağırışların ardından şahıslardan biri camdan atlarken, ikisi kaçtı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kendisini çağıran şahıslar tarafından cinsel istismara uğradığını ileri süren kadın, hastanedeki tedavisinin ardından şahıslardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüphelilerden birini yakaladı. 2 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
