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Evlilik yıl dönümünde eşini vurdu, ardından intihar etti

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Bursa'da boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşini evlilik yıl dönümünde silahla vurarak öldüren bir erkek, ardından intihar etti.

Evlilik yıl dönümünde boşanma aşamasındaki 16 yıllık eşini öldürüp intihar etti.

Evlilik yıl dönümünde dehşet: Eşini vurdu, ardından intihar etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde 5 çocuk babası Fahri Karan'ın 16 yıllık eşi Serpil Karan, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına gelince kadın sığınma evine yerleşti.

Evlilik yıl dönümünde dehşet: Eşini vurdu, ardından intihar etti

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BULUŞMAK İSTEDİ

İnşaat işçisi Fahri Karan, eşi ile evlilik yıl dönümü nedeniyle buluşmak isteyince genç kadın bu teklifi kabul etti. Fahri Karan, aracıyla aldığı eşi Serpil Karan'ı tenha bir yere götürdü. Eşi ile araç içinde tartışmaya başlayan Fahri Karan, yanındaki tabancayla eşini göğsünden vurdu. Yaralı kadının ölmesini bekleyen koca, daha sonra silahı başına dayayıp intihar etti.

Evlilik yıl dönümünde dehşet: Eşini vurdu, ardından intihar etti

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alarak olay yerine gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından çiftin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Evlilik yıl dönümünde eşini vurdu, ardından intihar etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıASar Gnc:

hayret ya. ya seni istemeyeni sende birak gitsin. biraz gururlu olun. öldürmek nedir ya

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Bu ùlkede çok cahil insanlar var bunun önünü almak lazım.

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