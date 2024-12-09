Evlilik yıl dönümünde eşini vurdu, ardından intihar etti

Evlilik yıl dönümünde boşanma aşamasındaki 16 yıllık eşini öldürüp intihar etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde 5 çocuk babası Fahri Karan'ın 16 yıllık eşi Serpil Karan, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına gelince kadın sığınma evine yerleşti.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BULUŞMAK İSTEDİ

İnşaat işçisi Fahri Karan, eşi ile evlilik yıl dönümü nedeniyle buluşmak isteyince genç kadın bu teklifi kabul etti. Fahri Karan, aracıyla aldığı eşi Serpil Karan'ı tenha bir yere götürdü. Eşi ile araç içinde tartışmaya başlayan Fahri Karan, yanındaki tabancayla eşini göğsünden vurdu. Yaralı kadının ölmesini bekleyen koca, daha sonra silahı başına dayayıp intihar etti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alarak olay yerine gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından çiftin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.