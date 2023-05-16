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Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 40 yaşındaki kişi evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 40 yaşındaki kişi evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, Köseköy Mahallesi Köşk Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Güngör'ün (40) evine giden yakınları onu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güngör'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kenan Güngör'ün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenan Güngör Köseköy Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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