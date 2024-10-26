Ev sahibine yakalanan hırsızların garip halleri, alay konusu oldu

İstanbul Beyoğlu'nda hırsızlık amaçlı bir eve girmeye çalışan hırsızlar, ev sahibine yakalandı. Görenlerin kurgu sandığı olayda iki hırsız, ev sahibi tarafından suçüstü yakalanınca ne yapacağını şaşırdı. Bozuk bir Türkçeyle konuşmaya çalışan hırsızlar, ev sahibinin "Polisi arayacağım şimdi, siz burada ne yapıyorsunuz?" sözlerine "Sen polisi ararsan kim? şeklinde yanıt vermeye çalıştı. Hırsızların halini görenler videonun eğlence amaçlı çekildiğini düşündü.

Siyah çarşafa saklanarak eve giren ve kamufle olmaya çalışan iki kişi, kayda alındıklarını anlayınca koşarak apartmandan uzaklaştı. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatılırken o anlar sosyal medyada gündem oldu.