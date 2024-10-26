Ev sahibine yakalanan hırsızların garip halleri, alay konusu oldu
İstanbul'da bir eve girmeye çalışan iki hırsız, ev sahibi tarafından fark edilince eli ayağına dolaştı. Ev sahibinin polisi arayacağını söylemesi üzerine "Sen polisi ararsan kim? şeklinde garip cevaplar veren hırsızlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu. Videonun kurgu amaçlı çekildiğini sanan kullanıcılar, gerçek olduğunu öğrenince şaşkınlığa uğradı. Çarşafa saklanarak gizlenmeye çalışan hırsızlar, kaydedildiklerini anlayınca apartmandan uzaklaştı.
İstanbul Beyoğlu'nda hırsızlık amaçlı bir eve girmeye çalışan hırsızlar, ev sahibine yakalandı. Görenlerin kurgu sandığı olayda iki hırsız, ev sahibi tarafından suçüstü yakalanınca ne yapacağını şaşırdı. Bozuk bir Türkçeyle konuşmaya çalışan hırsızlar, ev sahibinin "Polisi arayacağım şimdi, siz burada ne yapıyorsunuz?" sözlerine "Sen polisi ararsan kim? şeklinde yanıt vermeye çalıştı. Hırsızların halini görenler videonun eğlence amaçlı çekildiğini düşündü.
Siyah çarşafa saklanarak eve giren ve kamufle olmaya çalışan iki kişi, kayda alındıklarını anlayınca koşarak apartmandan uzaklaştı. Hırsızları yakalamak için çalışma başlatılırken o anlar sosyal medyada gündem oldu.