Ev sahibi kapıya dayandı: Bu evde fuhuş yapılıyor

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Bağlarbaşı'nda yaşanan olayda bir ev sahibi, 5 yıldır evinde kalan kiracıyı çıkaramadığı gerekçesiyle kapıya dayandı. 19 yaşında oğluyla beraber yaşayan kadın, ev sahibinin saldırgan hareketlerine karşılık vermeyerek evden çıkmadı. Karşılık alamayınca daha çok öfkelenen ev sahibi, küfürler ve hakaretler etmeye başladı. Evin camlarını kıran ve sokakta terör estiren kadının görüntüleri cep telefonlarına yansıdı. Sokak ortasında "bu binada fuhuş yapılıyor, imza toplayıp attırın" diyerek kadını hedef gösteren ismi henüz bilinmeyen ev sahibi, polisi aramak isteyen vatandaşları da tehdit etti.





"BU KADINI ÖLDÜRECEĞİM"

Yoldan geçen vatandaşların polisi aramak istemesine engel olarak "polisi aramayın, yemin ederim sizin de başınıza bela olurum" diyen kadın, çöp konteynerını teklemeye başladı. " Malatya'dan 15 saatlik yoldan geldim, seni öldüreceğim, her gün gelip camlarını kıracağım, bu kadını öldüreceğim" diyerek terör estirdi. Yoldan geçen vatandaşlara "bu kadın kendini satıyor, şerefli olun, göz yummayın" diyerek sokaklarda bağırarak yürümeye başladı.