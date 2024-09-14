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Ev sahibi kapıya dayandı: Bu evde fuhuş yapılıyor

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İstanbul Maltepe'de gerçekleşen olayda oğluyla beraber yaşayan kadının kapısına sahibi dayandı. Ev sahibi, 5 yıldır oturan kiracısının çıkmadığı gerekçesiyle sokakta bağırarak evin camlarını kırdı. Ölüm tehditleri ve hakaretler savuran gözü dönmüş ev sahibi, mahallelilere 'bu binada fuhuş yapılıyor' diyerek evi hedef gösterdi. Yoldan geçip polisi aramak isteyen vatandaşlara ise 'polisi aramayın başınıza bela olurum' diyen kadın, hızını alamayıp çöp konteynerını tekmeledi.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Bağlarbaşı'nda yaşanan olayda bir ev sahibi, 5 yıldır evinde kalan kiracıyı çıkaramadığı gerekçesiyle kapıya dayandı. 19 yaşında oğluyla beraber yaşayan kadın, ev sahibinin saldırgan hareketlerine karşılık vermeyerek evden çıkmadı. Karşılık alamayınca daha çok öfkelenen ev sahibi, küfürler ve hakaretler etmeye başladı. Evin camlarını kıran ve sokakta terör estiren kadının görüntüleri cep telefonlarına yansıdı. Sokak ortasında "bu binada fuhuş yapılıyor, imza toplayıp attırın" diyerek kadını hedef gösteren ismi henüz bilinmeyen ev sahibi, polisi aramak isteyen vatandaşları da tehdit etti.

Ev sahibi kapıya dayandı: Bu evde fuhuş yapılıyor

"BU KADINI ÖLDÜRECEĞİM"

Yoldan geçen vatandaşların polisi aramak istemesine engel olarak "polisi aramayın, yemin ederim sizin de başınıza bela olurum" diyen kadın, çöp konteynerını teklemeye başladı. " Malatya'dan 15 saatlik yoldan geldim, seni öldüreceğim, her gün gelip camlarını kıracağım, bu kadını öldüreceğim" diyerek terör estirdi. Yoldan geçen vatandaşlara "bu kadın kendini satıyor, şerefli olun, göz yummayın" diyerek sokaklarda bağırarak yürümeye başladı.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

İstanbul Maltepe 3-sayfa Toplum Hukuk Yaşam

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Yorumlar (2)

Ayaz hayat:

kişi kendinden bilir isi bununn içi yanmis

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Cagdas Karagöz:

insanları ne hale getırdıler kiracı ev sahıbı ikisde haklı suan tek suclu devlet adam gıbı bır tane yaza cıkarmadı. hersey %40-50 zam yap ev sahıbıne %25 de tamm o zaman herseye %25 yap yazık degılmı bu ınsanlara ev olan piskolojısı bozuluyorkıracı yine aynı yazık valla ne günah ısledıkte bu hale geldık allah sonumu hayır etsin

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