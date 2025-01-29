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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

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Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutularını kaldırttı. Kutuların kaldırılma anı kameralara anbean yansırken Beşikçioğlu'nun bu hamlesine yardıma muhtaç vatandaşlar da bölge halkı da da tepki gösterdi.

Türkiye'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için belirli noktalara bırakılan Türk Kızılayı'na ait kıyafet dönüşüm kutuları projesi kritik bir bağış kanalı görevi görürken Ankara'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BELEDİYEYE AİT İŞ MAKİNELERİNİ KULLANDILAR

Sabah gazetesinin haberine göre CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutularını belediyeye ait iş makineleriyle kaldırttı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

ÖZEL FİRMANIN KUTUSUNA DOKUNMADILAR

Kutuların iş makineleri vasıtasıyla kaldırıldığı ve taşındığı anlar kameralara saniye saniye yansırken, görüntülerde belediye ile anlaşması bulunan özel bir firmaya ait giysi toplama kutularına ise dokunulmadığı fark edildi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

VATANDAŞLARI KIZDIRDI

Beşikçioğlu'nun bu hamlesi büyük bir tartışmayı da beraberinde getirirken yaşanan gelişme yardıma muhtaç vatandaşları da bölge halkını da kızdırdı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıErkan Dag:

iyi yapmış halkın Kızılay a güveni kalmamış hep yandaş kişiler kendi menfaat için ise alinmislar

Yorum Beğen160
Yorum Beğenme226
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Haber YorumlarıOnur Yener:

Oyuncudan başkan bu kadar olur...

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme117
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Haber YorumlarıFatih:

En doğrusunu yapmış insanları o kutulara muhtaç edenleri değil de kaldıranları mı sorgulayacagiz benim onun içine attığı mı başkası giymek zorunda değil

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme159
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Haber YorumlarıSelim Demir:

budamı cehape belediyesi sii

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme82
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Haber Yorumlarımehmet vezir can:

ha ha ha.. hani la halkçıydın noldu la..fukaraları ne çabuk unuttun..

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Haber YorumlarıSUNSET null:

afette iban gönderen Kızılay için içine çöp bile atılan görüntü kirliliği ve işgali zaten gereksizdi. yardımın 3. dünya ülkesi gibi değil, daha medeni bir şekilde yapılma yöntemleri var. saksıyı çalıştırmak yeterli.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme54
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Haber YorumlarıTuğrul Kademe:

Hiç bir projem yok deyip bld baskanı seçilen şahıs böyle şeyler yapması normal anlamıyorsunuz deilmi gardsım CHP milletin hayrına bi iş yapmaz biz bunu yıllardır söyluyor uzun anlamıyorsunuz yaşayarak tecrübe eder ekte anlamıyorsunuz ne olacak sizin bu haliniz

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Haber YorumlarıAli Orhan:

Etimesgutta oturuyorum bilip bilmeden haber yapıyorsunuz arkada görünen sari kutu belediyenin kendi topladığı koyduğu kutu Kızılayı yerine kendi belediye kutularını koyuyor zaten belediyenin çoğu yerde etimesgut adına yardim kutusu var

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Haber YorumlarıUğur Ayhan:

Şimdi ne yazalım buraya

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Ekonomi iyi sahlaniyoruz herkesin cebinde telefon magazalar dolu diyen kavimle mansetteki fakirlere yardim kesildiye tepki veren ayni kavim.karar verin fakirlik yok dersiniz konu akp olunca chp olunca kabul edersiniz bu ecnebilik fazla degilmi lut kavimine ayip olmuyormu.

Yorum Beğen25
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