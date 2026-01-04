Haberler

Kumar oynatılan mekana kapıyı ikiye bölerek giren polis, çatıdan kaçmaya çalışanları yakaladı

Kumar oynatılan mekana kapıyı ikiye bölerek giren polis, çatıdan kaçmaya çalışanları yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de yasa dışı kumar oynayan 43 kişiye 498 bin 972 TL ceza uygulandı. Polis, demir kapıyı ikiye bölerek içeri girdi ve çatıdan kaçmaya çalışan şüphelileri yakaladı.

Eskişehir'de yasa dışı kumar oynatılan mekandaki demir kapıyı ikiye bölerek içeri giren polis ekipleri, kumar makinesiyle çatıdan kaçmaya çalışan şüphelileri film sahnelerini aratmayan operasyonla yakalandı. Kumar oynayan 43 kişiye toplam 498 bin 972 TL cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniye Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir binada yasa dışı kumar oynandığına dair ihbar aldı. Ekipler, adresteki binada arama yaptı. Binaya girmeye çalışan ekipler, güçlendirilmiş demir kapıyla karşılaştı. Polis uzun uğraşlar sonucunda spiralle kapıyı ortasından keserek binaya girdi. Bina girişine kamera sistemi koyan şüphelilerin, çevreyi kameradan izledikleri ekiplerce tespit edildi. Binada arama yapan ekipler, valizle beraber çatı kısmından yan bina çatısına kaçmaya çalışan 2 kişi kıskıvrak yakaladı. Kaçmaya çalışan şahsın valizde yapılan kontrolde kumar oynatmada kullanılan tombala makinesi olduğu anlaşıldı.

Toplam 43 kişiye 498 bin 972 TL ceza

Binada kumar oynamak için bulunduğu anlaşılan 43 kişiye toplam 498 bin 972 TL cezai işlem polisler tarafından uygulanırken, 3 şüpheliye adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Adım adım yeni savaşa doğru! Venezuela ordusu harekete geçti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den vazgeçtim

Güne damga vuran itiraf: Fenerbahçe'ye gitmekten vazgeçtim
Yunanistan'daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı

Komşudaki hava krizinin nedeni ortaya çıktı
Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest

Sokakta yaşıyordu, berber koltuğundan bambaşka biri olarak kalktı
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Sürüye tek başına dalıp, yabani hayvanı eliyle yakaladı
90+4'te öne geçen Liverpool'a son saniyelerde büyük şok

90+4'te öne geçen Liverpool'a büyük şok