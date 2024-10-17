Jahrein'in tahliyesine sevinen vatandaş, ilginç bir kutlama yaptı

Müstehcenlik suçundan tutuklanan Jahrein lakaplı sosyal medya yayıncısı Ahmet Sonu'un, tahliye edilmesinin ardından Eskişehir'de yaşayan bir kişi tahliyenin şerefine lokma döktürdü.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Sonuç, sosyal medya platformu X'teki "İncel sohbet odası"nda çocuk istismarı içeren söylemler nedeniyle tutuklandı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Jahrein'in tutuklandığını 13 Eylül'de açıkladı. Değirmenci şu ifadeleri kullandı: "X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı (Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi." Antalya Emniyet Müdürlüğü de Jahrein'in gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet, Jahrein hakkında TCK'nın 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığını da söyledi.