Eskişehir'de Eşiyle Tartışan İranlı Adam 18 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde oturan İranlı Hamid Sabeghtorkdari, geçen yıl Haziran ayında eşi Bangladeş uyruklu Fariba R. evde tartıştı. Çiftin aralarında çıkan kavgada Hamid Sabeghtorkdari, bıçakla eşi Fariba R.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra evi ateş verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken; polis, olayın ardından bileklerini keserek intihar etmek isteyen Sabeghtorkdari'yi etkisiz hale getirdi. Sabeghtorkdari, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda 3'üncü derece yanık ve bıçak yarası bulunan Fariba R. de ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından da taburcu edildi. Sabeghtorkdari, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne Hamid Sabeghtorkdari hakkında dava açtı. İddianamede, Sabeghtorkdari hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası talep edildi.

'SADECE KENDİME ZARAR VERDİM, EVİ YAKTIM'

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; tutuklu sanık Sabeghtorkdari ile taraf avukatları katıldı. Mahkemedeki son savunmasını yapan Sabeghtorkdari, "Eşim Kanada'ya gitmek için 15 yaşındaki kızımı, 27 yaşındaki bir erkekle evlenmek zorunda bıraktı. Bu durumu kabul etmediğim için, kötü adam durumuna düştüm. Eşim 3 aydır evde değilken, eve gittiğimde oradaydı. Niye geldiğini bilmiyorum. Olay günü eşim bana, 'Kızımızın nişanlısı beni ve çocuklarımı Kanada'ya götürecek, seni görmek istemiyorum' dedi. Bunun üzerine gözüm karardı, bıçağımı alarak, kendi kolumu kestim, evdeki yatağı yaktım. Eşim geldi, arkadan beni kucakladı. O esnada benden çok kan akmıştı. Evde duman vardı. Eşimle mobilyanın üstüne düştük. Kendimi ondan kurtarmak istedim. Eşim kapıdan çıktı. Birkaç dakika sonra polisler gelip, beni yakaladılar. Sadece kendime zarar verdim. Evi yaktım. Eşime karşı herhangi bir şey yapmadım. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti, yangın da çıkartmak suretiyle eşini öldürmeye çalışan Sabeghtorkdari'ye, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

'BENİ ACI ÇEKTİREREK ÖLDÜRMEK İSTİYORDU'

Karar duruşmasına katılmayan Bangladeş uyruklu Fariba R. ise ifadelerinde yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Olay gecesi çalışıyordum. Eve geldiğimde, 'Bu son gecemizdi, beni mi istemiyorsun?' dedi. Çünkü başkasıyla birlikte olmuştu, bunu kızım da görmüştü. Ben de bu durumdan çok rahatsızdım. Kalktı, gözlerime biber gazı sıktı. Bağırarak yardım istedim. Ellerimi iple bağladı. Sonra başımın arka tarafından sürekli yumrukla vurdu. Beni acı çektirerek öldürmek istiyordu. Yalvardım, elindeki bıçağı boynuma ve bedenime öldürme amacıyla 3 kez sapladı. Aynı bıçakla kendi kolunu kestiğini gördüm. Tiner çıkarıp, etrafa ve benim üstüme döküp ateşe verdi."