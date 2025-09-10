Eskişehir'de Eşine Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltında

Eskişehir'de sokaktaki eşinin yüzüne defalarca yumruk atan ve dakikalarca döven şahsın görüntüleri ortaya çıkarken, polis tarafından gözaltına alınan zanlının daha önce de eşine parke taşıyla vurduğu iddia edildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Denk Sokak'ta bulunan 10 dış kapı numaralı müstakil ev önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, soyadı öğrenilemeyen Ali isimli şahıs sokak ortasında karısını dövdü. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde sokakta olan karısına evden koşarak yaklaşan şahsın, eşini saçlarından tutarak yere oturttuğu, yüzüne defalarca vurduğu görülüyor. Kadının çığlıkları arasında dakikalarca eşine fiziki şiddet gösteren şahsın, hiçbir şey olmamış gibi evine geri yöneldiği görüldü. Kadının aldığı darbelerle yarı baygın şekilde yerde yatarken yaşanan olay 'pes' dedirtti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şahıs, olayın yaşandığı ikametten alınarak gözaltına alındı. Öte yandan, yakalanan şahsın yabancı uyruklu olduğu, Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi.

"Geçenlerde parke taşıyla bile sırtına vuruyordu"

Şiddet gören kadının komşularından biri, daha önce aynı şahsın karısına parke taşı ile defalarca vurduğunu söyledi. Parke taşıyla komşusunun dövülme anına ve bugünkü olaya da bizzat şahit olduğunu belirten komşu, "Kadını Fatma diye biliyorum, polisler öyle çağırıyordu. Eşinin ismini bilmiyorum ama eşi sürekli dövüyordu. Biz hep şahit oluyorduk. Sürekli polisi arıyorduk. Komşular da hepsi şahit, hepsi görüyordu, dövüyordu. Polisler gelip kadına 'şikayetçi ol' diyordu. Kadın sürekli 'ailem yok, ailem yok' diyordu, geri barışıyorlardı. Bir buçuk senedir neredeyse buradalar. Çok şahit olduk kadın dövmesine. Geçenlerde parke taşıyla bile sırtına vuruyordu. Yeni de videosu çıkmış. Görmedik videosunu ama çok üzüldük kadına. Parke taşını kadının sırtına vuruyordu eliyle. Gördük kendi gözümüzle, kadın da bağırıyordu. Yüzünde morluklar falan vardı. Gözü şişti, bilmiyorum daha. Çok zor durumdaydı. Sabah sarı bir taksi geldi. Kadını aldı götürdü. Adamı da polisler aldı götürdü" diye konuştu.

"Bu olayın da takipçisi olacağım"

Konuyla alakalı Erenköy Mahalle Muhtarı Sıdıkanur Karabulut ise, "Sığınmacı bir vatandaşımız eşine saldırıyor. Ne yazık ki böyle bir olay yaşandı. Olay Denk Sokak'tan Şantiye Sokağa doğru çıkarken olan bir yerde gerçekleşti. Bir kadın muhtar olarak kadına şiddetin karşısındayım. Bu olayın da takipçisi olacağım. Şahıs şu an gözaltına alındı. Şu an işlemler sürüyor. Kadın muhtar olarak da kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR