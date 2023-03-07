Eski sevgilisini katleden sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hakim karşısında

Üsküdar'da konuşmak için aracına bindirdiği eski sevgilisi Elif Güneş'i silahla vurarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan sanık savunma yaptığı sırada ağlamaya başlayarak savunmasına devam edemedi.

Üsküdar'da 23 Temmuz 2022 tarihinde konuşma bahanesiyle aracına bindirdiği eski sevgilisi Elif Güneş'i(33) silahla vurarak öldüren Koray Gülbar(35) ile Gülbar'a yardım eden 5 arkadaşının yargılanmasına başlandı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar sanıklar Koray Gülbar, Atınç Demir, Serkan Çelik ve Yasin Oflaz tutuklu olduğu cezaevinden SEGBIS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) ile bağlanırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Ağlamaya başlayan sanık savunma yapamadı

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Koray Gülbar, "Elif ile yaklaşık 10 senedir sevgiliydik. Olay günü üzerimde silah vardı çünkü Atınç ile birlikte Elif'i rahatsız eden tekelcinin büfesinin etrafında uyarı ateşi yapacaktık. Elif olduğumuz araca bindi, Arınç arabadan indi. Elif'e 'niye buradayız, niye bu kişilerle dolaşıyorsun' diye sordum. Arabayı çalıştırdım. Elif'i kardeşinin yanına götürmek üzere yola çıktım. Yolda arabayı ben kullanıyordum. Yolda giderken tartışmaya başladık. Elif'in giyimi nedeniyle de tartıştık, kendisini istemediğimi söyledim" diyen sanık ağlamaya başlaması üzerine savunmasına devam edemedi.

Sanıklardan Atınç Demir, "Elif beni arayarak Koray ile görüşmek istediğini fakat Koray'ın kendisiyle görüşmek istemediği için beni aracılık ederek Koray ile görüştürmemi istedi. Olay günü Elif'in gönderdiği konuma gittik. Elif yanında 2 kadınla geldi, bu kişileri tanımıyorum. Buluşma yerine gidince arabadan indik. Ben Elif'in yanındaki kızlarla kaldım. Elif bizim arabaya bindi, Koray da direksiyona geçti. Ben 'normal bir şekilde konuşun tartışmayın' dedim. Koray bana, 'siz çay için, biz geliyoruz' dedi. Arabayla hareket etmeye başladı, nereye gittiklerini bilmiyorum. Koray'la Elif ayrılınca ben de buluşma yerinden ayrıldım. Dolayısıyla aralarında geçenlere şahit değilim. Ben Koray'ın eylemine yardımda bulunmadım" dedi. Diğer sanıklar da, sanık Koray Gülbar'a yardım ettiklerini iddiasını kabul etmediklerini söyledi.

İlk celsede mütalaa

Cumhuriyet Savcısı ilk duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Koray Gülbar ve Atınç Demir'in 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını isterken, Serkan Çelik, Yasin Oflaz, Özkan Vural ve Aykut Ağılkapı hakkında ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Serkan Çelik ve Yasin Oflaz'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Sanık Koray Gülbar ile Atınç Demir'in ise tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Elif Güneş'in olay günü arkadaşlarıyla buluştuğu, Koray Gülbar'ın Atınç Demir adlı bir arkadaşının Güneş'i arayarak ikilinin görüşmesini sağladığı anlatıldı. Arkadaşının Güneş'e gitmemesi yönünde tavsiyede bulunduğu Güneş'in ise, "Bir şey olmaz, Koray bana kıymaz, siz oturun çay için, 1 saat sonra geliyorum" dediği kaydedildi. Koray Gülbar'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, eski sevgilisinin giyim tarzından rahatsız olup, "Bu nasıl giyiniş, neden bu kadar açık giyiniyorsun" dediği ve bunun üzerine ikili arasında tartışmanın başladığı, Gülbar'ın çantasındaki tabancayı çıkarıp, "Bak bu oyuncak değil" diyerek genç kadını korkuttuğu ancak öldürme kastı olmadığını ve araçtan inmesini engellemeye çalıştığı sırada silahın ateş aldığını öne sürdüğü belirtildi.

İddianamede, sanığın savunmasına itibar edilemeyeceği kaydedilerek, Koray Gülbar'ın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcılık ayrıca, ikilinin buluşmasını sağlayan ve sanığın arkadaşı olan Atınç Demir'in "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıla kadar hapsini, Gülbar'ın kaçmasına yardım eden ve delilleri değiştiren 4 arkadaşının da 10'ar yıla kadar hapsini talep etti. - İSTANBUL