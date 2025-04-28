Eski sevgilinin skandal iddiaları sonrası Mehmet Ali Erbil'den ilk hamle

HABERLER.COM \ ÖZEL- Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dönem sık sık ayrılıp barıştığı eski sevgilisi Gülseren Ceylan'a karşı harekete geçti. İlişkilerini kesin olarak sonlandıran ikili arasındaki gerginlik, bu kez mahkeme koridorlarına taşındı. Bugün yaptığı açıklamalarda Mehmet Ali Erbil'e hakaret eden ve küçük düşürücü ifadeler kullanan Gülseren Ceylan'a, Erbil'den karşı hamle geldi.

Erbil'in yakın çevresinden öğrenilen bilgiye göre, ünlü şovmen, eski sevgilisine hakaret ve mala zarar verme suçlamalarıyla iki ayrı dava açtı. Ayrıca mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırarak Ceylan ile arasına hukuki bir mesafe koydu.

Birlikte oldukları dönemde yaşadıkları inişli çıkışlı ilişki nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen ikili, son olayla birlikte ilişkilerini resmen düşmanlığa çevirmiş oldu. Erbil'in, itibarını zedelediği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle başvurduğu davalar, taraflar arasındaki iplerin tamamen koptuğunu gözler önüne serdi.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Bu suç duyurusunun ardından Gülseren Ceylan, ifadesinin alınması için karakola çağrıldı. Ceylan'ın önümüzdeki günlerde emniyette ifade vereceği öğrenildi.

NELER YAŞANDI?

Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Mehmet Ali Erbil'e ağır suçlamalarda bulundu. Ceylan, Erbil'in kendisine ve çevresine saygısız davrandığını, yasa dışı bahis reklamları yaptığını ve evinde kumar oynattığını iddia etti. Ayrıca Erbil'in ailesine de tepkisini sert sözlerle dile getiren Ceylan, açıklamalarına şu çarpıcı cümleleri ekledi: "Senin abin benim yanımda tuvalete giderken direkt pantolonunu indiren adam. Ben bütün ailenin şeyini görmüşüm zaten. O kadar saygısızsınız, iğrençsiniz."

"HİZMETÇİ AYAĞIMI OVARKEN BİR ŞEYLER YAPTIK"

Ceylan, evde çalışan hizmetçi hakkında da akıl almaz iddialarda bulundu: "Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Neler yaptığını siz anlayın artık. Hani şey değil de ısırmış yani. Anladınız mı? Ve ben bunu ağzından direkt itiraf olarak öğrendim ve çıldırdım. Adam resmen hizmetçiyi götürdü." Hakaret ve küçük düşürücü söylemler içeren bu açıklamaların ardından Mehmet Ali Erbil, Ceylan hakkında dava açarak uzaklaştırma kararı aldırdı.