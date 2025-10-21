Eski Milletvekili Boğa'ya çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısına çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaya geçidinde aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa'nın davasında, tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede yeni evli olduğunu belirterek mağduriyetini dile getiren sanığa, Boğa'nın kızı Tuba Hatipoğlu, "Ölümden daha büyük bir mağduriyet yoktur" sözleriyle tepki gösterdi.

Olay, 15 Ağustos 2025 Cuma günü Fethiye-Antalya Karayolu Karaçulha Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekmek almak için yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki AK Parti 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya, Veli K. idaresindeki 07 GRN 12 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Boğa, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme ve araştırma yaparken, sürücü Veli K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hazırlanan iddianamenin ardından tutuklu sanık Veli K. için 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tutuklu sanık Veli K., bugün Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Veli K. duruşmaya avukatı Ahmet Buğra Yeşildeniz ile katılırken, trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Boğa'nın kızı Tuba Hatipoğlu da avukatı Atıl Uğur ile katıldı. Duruşmayı izleyenler arasında Ali Boğa'nın kardeşleri ve yakınları da bulunurken, tutuklu sanığın yakınları da yer aldı.

"15 günlük evliyim"

Tutuklu sanık Veli K., savunmasına Ali Boğa'nın yakınlarına başsağlığı dileyerek başlarken "15 günlük evliydim. Eşimle Fethiye'ye gezmek için geliyorduk. Esenköy'e kadar gelip ışıklarda durduk. Hızımı hatırlamıyorum ama fazla değildi. Yan tarafta beyaz bir araç vardı. O önden gitti. Rahmetliyi birden koşarken gördüm. Kaçacak bir yerim yoktu. Kaza ile birlikte ambulansa haber verdim. Yeni evli olduğum için cezaevine de girince maddi manevi zor durumda kaldım. Dükkanım 2 aydır kapalı. Düğünden dolayı borçlarım da çok. Bu yüzden tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Bu bir cinayettir"

Duruşmada kazada hayatını kaybeden Ali Boğa'nın kızı Tuba Hatipoğlu, kaza yerine ilk giden aile fertlerinden biri olduğunu belirterek, "Babam yaya geçidinden geçerken çarpıldı. Cenazesi üzeri örtülü olarak metrelerce uzaktaydı. 84 metre savrulmuş. Yol bölünmüş bir yoldur. Çarpan araç da yaya geçidinden metrelerce uzaktaydı. O sırada polise yaklaşarak kim yaptı diye sorunca bu kişi küstah şekilde 'ben' dedi. Yüzünde bir üzüntü bile yoktu. Yerde metrelerce kan izi vardı. Kaza öyle bir şiddetle olmuş ki çarpan aracın önü tamamen yamulmuştu. Çarpmanın şiddeti ile aracın yüksek hızla gittiği ortadaydı. Yerde hiç fren izi, direksiyonu kırma izi de yoktu. Sanığın tamamen babamı hedef alarak çarptığını düşünüyorum. O yol meskun mahalleden geçiyor. 50 ile gitmesi gerekiyordu. Orada hız tabelaları da vardı ve yaya geçidi bulunmaktaydı. 110 kilometre hız ile giderken çarpmıştır. Bu kadar umursamaz bir hızla çarptığı için olası kast olduğunu düşünüyoruz. Bu bir cinayettir. Babam topluma mal olmuş bir insandır. Babam aynı zamanda yardımsever bir kişiydi. Bu yüzden birçok insan onun vefatı ile mağdur oldu. Annem, kardeşim hep birlikte onun ölümünden dolayı manevi olarak mağduriyet yaşıyoruz. Babam şu anda toprak altında babama dokunamıyorum. Bu sorumsuzluğun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim. Sanık yeni evli olduğunu beyan ediyor. Mağduriyetten söz ediyor. Annem eşini, ben ve kardeşim babamızı kaybettik. Ölümden daha büyük hiçbir mağduriyet yoktur. Tutukluluğunun devamını istiyorum. Olası kast ile yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Olası kast öngörüyoruz"

Tuba Hatipoğlu'nun avukatı Atıl Uğur da kazanın oluş şekli ile ilgili en net videoları dosyaya sunduklarını belirterek, aracın süratli olduğunun görüldüğünü, Ali Boğa'nın çarpma anından 84 metre ileriye düştüğünü, bu olayda olası kast öngördüklerini ve keşif yapılmasını istediklerini kaydetti. Avukat Atıl Uğur mahkemeye olay anında kazada ölen Ali Boğa'nın cep telefonunun ne kadar hasar aldığını da göstererek kazanın şiddetini anlattı.

"Eşim fren yaptı ama duramadı"

Duruşmada tutuklu sanık avukatının talebi üzerine sanığın eşi Ş.K. da tanık olarak dinlendi. Tanık Ş.K., "O gün vakit geçirmek için Fethiye'ye geliyorduk. Esenköy ışıklarında durduk. Bize yeşil yanınca sağ tarafımızdaki beyaz renkli araç geçti. Merhum bizi görmeden yola fırladı. Eşim fren yaptı ama duramadı. Çünkü ışıklardan yeni hareket etmiştik. Kısa süre sonra kaza oldu. Acıları bizim de acımız" dedi. Duruşma ileri tarihe ertelenirken, sanık Veli K.'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

"Mahkemeye Tüm Delillerimizi Sunduk"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Avukat Atıl Uğur, "Ölümlü trafik kazası sebebiyle görülmekte olan dava maalesef bilinçli taksir olarak görülüyor. Bizim iddiamız ve somut delillerin de gösterdiği üzere bu yargılamanın olası kastla görülmesi gerektiği yönünde. Bu konuda emsal kararlar da mevcut ve somut deliller de bunu göstermekte. Mahkemeye tüm delillerimizi sunduk. Video şeklinde de sunuldu. Bu konudaki uğraşımız ve çabamız devam edecek. Şimdilik hakim davayı bilinçli taksirle görmeye devam etti. Duruşmamız Kasım ayına ertelendi. Yargılamanın gerektiği gibi yapılacağına inancım tam, bu konuda elimizden geleni yapacağız, akabinde sonuçları daha net göreceğiz. Duruşmada keşif de istedik. Önümüzdeki celsede değerlendirilecek. Çünkü olay mahallinin görülmesi ve orada hız tespitinin yapılması çok önemli. Olay mahalli görülmeden bir karar tesis edilmesi, istinaftan dönme sebebi olacaktır. Eksik husus olmaması adına keşif talebimizin olumlu değerlendirileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA