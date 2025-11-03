Haberler

Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tahliye

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tahliye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Güzel'in 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek tahliyesine hükmetti. Karara, DEM Parti'den tepki geldi.

  • Eski HDP milletvekili Semra Güzel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
  • Mahkeme, Semra Güzel hakkında toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi ve tahliyesine karar verdi.
  • DEM Parti, mahkeme kararını "hukuka aykırı" ve "yok hükmünde" olarak nitelendirdi.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yargılandığı davada karar verildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güzel, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılırken, avukatları ve izleyiciler de salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, önceki celse istenilen HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini ayrıca mahkemenin kasasında bulunan ve sahte olduğu iddia edilen, "Mehtap Dayan" adına düzenlendiği belirtilen nüfus cüzdanına ilişkin inceleme raporunun dosyaya kazandırıldığını bildirdi.

Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis cezasıEski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel

"ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM"

Ardından söz verilen Güzel, tanık beyanlarında ve HTS kayıtlarında bahsi geçen kişilerin tıp öğrencisi olduğunu, telefon görüşmelerini yaptığı zaman aralığında ise Tabip Odası yönetiminde görev aldığı için öğrencilerle iletişime geçmesinin normal bir durum olduğunu, örgütsel bir bağlantısı olmadığını savundu. Güzel, 2 Eylül 2022' de İstanbul'dan Edirne'ye giderken "Mehtap Dayan" isimli sahte kimlikle yakalanmasına ilişkin, "Yaşanan süreç boyunca ölüm tehdidi aldım. Kendimi savunmak, korumak durumundaydım. Bu durum için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılsaydı. En azından bu kaygıyı yaşamazdık." beyanında bulundu.

Söz alan sanık avukatları ise olayın yaşandığı sırada Güzel'in, resmi kurumlarda geçerli kimlik kartının da yanında olduğunu, "Mehtap Dayan" ismini dahi kullanmadığını, kendisini polislere Semra Güzel olarak tanıttığının da sabit olduğunu belirterek, 'resmi belgede sahtecilik suçunu' işlemediğini savundu.

SAVCI, TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Beyanların ardından mahkeme başkanı, dosyanın gelmiş olduğu aşama ile araştırılması gereken husus kalmadığını belirterek, cumhuriyet savcısına tutukluluk değerlendirmesi için görüşünü sordu. Savcı, mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, yargılamanın geldiği aşama ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alındığında adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olacağı kanaatine varıldığından, mahkemece verilecek olan adli kontrol tedbirlerinin uygulanması üzerine sanık hakkında tahliye kararı verilmesini istedi.

Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis cezasıEski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Mütalaaya ilişkin savunma yapması için söz verilen sanık Güzel, yargılama sürecinde dosyanın içerisine gelen belgelere yönelik tek tek beyanda bulunduğunu söyleyerek, şu beyanda bulundu: "Direkt hangi cezayı almam gerektiği konuşuldu. Daha dokunulmazlığım kaldırılmadan bunlar yaşandı. Benim milletvekili olmadan önce çekilen bu fotoğraflarımı vekil olduktan sonra kıymete bindi, manipüle edildi." Dosyanın başından beri elle tutulur bir delil olmadığını ileri süren Güzel, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE

Sanık avukatları da müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve uzun süredir tutuklu yargılandığını belirterek, tahliye talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme sanık Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.

DEM PARTİ'DEN KARARA TEPKİ: YOK HÜKMÜNDEDİR

Öte yandan, mahkemenin kararına DEM Parti cephesinden tepki geldi. DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'nun sosyal medya hesabından karara ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Semra Güzel hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası ve TAHLİYE kararı verildi. Bir linç ve karalama kampanyası ile başlayan yargılamada verilen bu karar ile Semra Güzel'in Kürt kadın siyasetçi kimliği ve politik mücadelesi cezalandırılmak istenmektedir. Siyasi saiklerle verilen hukuka aykırı karar yok hükmündedir." ifadelerine yer verildi.

Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis cezası

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Dem kapatilmali

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 265.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken çıkış

"Bazı çakallar köşelerinde durarak bozmaya çalışıyor"
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.