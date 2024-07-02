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Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde eski AK Partili Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz ile bir şahıs arasında iş yerinde tartışma çıktı. Caddeye taşan tartışma bir anda silahlı çatışmaya döndü. Vurulan Aytemiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Aytemiz'in vurulduktan sonra dizlerinin üzerine çöktüğü görüldü.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan silahlı çatışmada eski Tunca Belde Belediyesi Başkanı Ahmet Naci Aytemiz hayatını kaybetti.

ESKİ BAŞKAN SİLAHLI ÇATIŞMADA VURULDU

Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ardeşen ilçesine bağlı eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz (56) ile H.K. isimli şahıs arasında bir iş yerinde tartışma çıktı. Büyüyen tartışma caddeye taşınarak silahlı kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

H.K. isimli şahıs belinden çıkardığı silah ile eski Belediye Başkanı Naci Aytemiz'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Aytemiz bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi yakalanırken, 1 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Öte yandan olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aytemiz'in vurulduktan sonra dizlerinin üzerine çöktüğü, bir vatandaşın da tutmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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