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Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

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SGK'dan para alabilmek için bebekleri yoğun bakım ünitelerinde ölüme gönderen 'Yenidoğan Çetesi' hakkında hazırlanan iddianamede en az 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin, İstanbul'da birlikte çalıştığı 19 hastanenin isimlerine de yer verildi.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları belirtilen 'yenidoğan çetesine' ilişkin hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı.

BEBEKLERİN HAYATINI HİÇE SAYDILAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, örgüt lideri olduğu iddia edilen şüpheli Dr. F.S'nin ve örgüt yöneticisi zanlı Dr. İ.G'yle birlikte hareket edip hastanelerin uygun koşullarda tedavi verebilecek durumda olup olmadığına bakmaksızın, bebek hastaların hayatı pahasına, anlaşmalı oldukları hastanelere usulsüz yöntemlerle sevk ettirdikleri kaydedildi.

Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

SGK'DAN YÜKLÜ MİKTARDA VURGUN YAPTILAR

Zanlıların, bebek hastaların uzun süreli yatış işlemlerinin yapılmasını sağlayarak, SGK'den yüksek miktarda gelir elde ettikleri belirtilen fezlekede, "curosurf" isimli, solunum tedavisinde kullanılan ilaçların, bebek hastalar üzerinde kullanılmış gibi gösterip üçüncü kişilere satılmasını sağladıkları ifade edildi.

Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

MAĞDURİYETTEN FAYDALANDILAR

Fezlekede, şüphelilerin, kimi zaman da yabancı uyruklu bebek hasta yakınlarının mağduriyetinden ve düşkünlüğünden faydalanıp örgüt üyesi hemşireler aracılığıyla, "simsarlık" diye tabir edilen şekilde hasta yakınlarından piyasa fiyatının üstünde tedavi masrafları alıp kamu kurumunu aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları anlatıldı.

RAPORLARI HEMŞİRELER YAZDI

Fezlekede, şüphelilerin, SGK'dan yüksek meblağda ödeme almak için bebeklerin yatış sürelerini uzattıkları, tedavi şartları yeterli olmayan hastanelere sevk edilen bazı bebek hastaların kısa sürede eks olduğu, bebek hastaların epikriz raporlarını doldurmadıkları, daha sonradan tüm bebeklere aynı veya çok benzer nitelikte epikriz raporlarının doktorlar tarafından yazılması gerekirken hemşireler tarafından yazıldığının tespit edildiği vurgulandı.

HEMŞİRELER YETERSİZ

Fezlekede, soruşturma kapsamında hemşireler hakkında yapılan çalışmalarda ise hemşirelerin birçoğunda "Neonotoloji" bilimi adı verilen erken doğum ve doğum sonrası 4 haftayı kapsayacak şekilde bebeklere sağlık hizmeti verebilme yetkisine haiz olmaları için gereken NRP sertifikalarının olmadığının tespit edildiği belirtildi. Bağcılar'da özel bir hastanede ölen bebeğin ölümü gerçekleştiği zaman hastanede olması gereken Dr. D.E'nin hastanede olmadığı ve olayı gizlemek amacıyla hemşire Ç.D'nin akıl almak için İ.G'yi aradığı kaydedilen fezlekede, yaklaşık 6 aylık siyahi bebeğin ölümünün, eğitimi yetersiz hemşire H.D.T. ve diğer çalışanların fark etmemesi sonucu olduğuna yer verildi.

ESKİ BAKANIN HASTANESİ DE LİSTEDE

22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, en az 12 bebeğin ölümüne neden oldukları belirtilen çetenin faaliyetlerini yürüttüğü hastanelerin listesi de yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 494 sayfalık iddianamede, İstanbul'da bulunan 19 özel hastaneye yer verildi. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi'nin de dahil olduğu liste belli oldu.

Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

  1. Akabe Sağlık Tesisleri
  2. Doğamed Sağlık Hizmetleri
  3. Ekip Sağlık Hizmetleri
  4. Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
  5. Medilife Sağlık Hizmetleri
  6. Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  7. Özel Avrupa Şafak Hastanesi
  8. Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
  9. Özel Doğa Hospital
  10. Özel İstanbul Şafak Hastanesi
  11. Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
  12. Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
  13. Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
  14. Silivri Kolan Hastanesi
  15. Yonca Sağlık Hizmetleri
  16. Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
  17. GMZ Sağlık Hizmetleri
  18. Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  19. Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Sağlık Bakanlığı Yenidoğan İstanbul Hastane 3-sayfa Sağlık Güncel Hukuk Bebek

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Yorumlar (59)

huseyin eskin:

Ve bu hastaneler hala faal şekilde çalışmaya devam ediyor. Devlet dolandırılmayı hak ediyor ya da birileri de nemalanıyor bu işten.

290
2
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Mustafa Özdemir:

Acıyorum güzelim ülkeme. Ne hallere düştük

279
3
yanıtYanıtla
Abdullah Arslan:

Sağlık, egitim gibi konular hu kadar özelleş se buna benzer olayların devam etmesi normal

241
8
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SALİH KARA:

YAZIKLAR olsun hepinize ettiğinizi bulun inşALLAH

204
1
yanıtYanıtla
Yurdagül Özel:

Toplum olarak ne yazık ki ahlak değerlerimizde ciddi bozulmalar var..

187
1
yanıtYanıtla
MEHMET YAMAN:

Yeni mi fark ettiniz. Halay başının kimlerin çektiği belli. 20 senedir bu sistem çalışıyor.

143
24
yanıtYanıtla
Kara Murat:

ah güzel ülkem, vah güzel ülkem. kolluk güzel çalışmış, adli süreç bakalım ne olacak. hoş, herkes biliyor ya bakacağız.

120
1
yanıtYanıtla
SMMM:

BANANA REPUBLİCA OF MEXİCA CİTY DE SIRADAN BİR VAK'A

98
9
yanıtYanıtla
Abdullah Atik:

İnsan sağlığı hiçe sayıldığı bu ülkede ,Sağlık bakanlığı ne iş yapar ? Neden sağlık Bakanlığı var? 22 yıldır görev yapmayan maliye bakanlığı haricinde kimse şimdi göreveni yapmaya başladı yani şu oluyorki mevlam saldım çayıra yönetildik bıçak kemiğe dayanınca her şeyin farkına vardınız teşekkürler …kontrol yapılmayıp önlem almayınca Bu günün işini yarına bırakınca sonuçlar ortada …

69
6
yanıtYanıtla
Serkan bodrum:

neler yapmışlar neler. benim cocukda orada doğdu. Allah'tan birşey çıkmadı

58
1
yanıtYanıtla
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