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Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu

Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu
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Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan, dolandırıcıların kurbanı oldu. Pekcan, kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için hesaplarının Merkez Bankası nezdindeki tek bir hesapta toplanması gerektiğini söyleyen dolandırıcılara 1 milyon 646 bin 210 TL gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Ticaret Bakanı olarak görev alan ve 2021 yılına kadar da bakanlık koltuğunda oturan Ruhsar Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan, dolandırıcıların hedefi oldu.

KREDİ BAŞVURUSU İLE KANDIRDILAR

Hasan Pekcan, 6 Ocak 2025 tarihinde banka görevlisi olduklarını söyleyen kişiler tarafından üç farklı numara kullanılarak cep telefonundan arandı. Dolandırıcılar, kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için güvenlik nedeniyle hesaplarının Merkez Bankası'nda bulunan tek bir hesapta toplanması gerektiği konusunda Pekcan'ı kandırmayı başardı.

Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı

1 MİLYON 646 BİN LİRA GÖNDERDİ

Bunun üzerine Pekcan, iki farklı bankada bulunan hesaplarından Faruk K. ve Şükrü Ç. isimli dolandırıcılara toplamda 1 milyon 646 bin 210 TL gönderim yaptı.

BANKALARA YAZI GÖNDERİLDİ

Habertürk'ün haberine göre dolandırıldığının farkında varan Pekcan, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayı incelemeye alan savcılık, bankalara yazı göndererek; paranın transfer edildiği iki şüpheliye ait hesaplara bloke konulmasını, para başka hesaba aktarılmış ise aktarılan hesap sahiplerinin belirlenmesini ve para çekilmişse de kamera görüntülerinin gönderilmesini talep etti.

Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı

GÖRÜŞME KAYITLARI TALEP EDİLDİ

Savcılık tarafından dolandırıcıların kullandığı numaraların kime ait olduğunu belirlemek amacıyla Türk Telekom'a da yazı gönderildi. Pekcan'ın şüphelilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin kayıtlarını da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) isteyen savcılık, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ise hesap sahiplerinin belirlenmesi ve gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi yönünde talimat verdi.

'DEZENFEKTAN' SKANDALI SONRASI GÖREVDEN ALINMIŞTI

2018 ila 2021 yılları arasında Ticaret Bakanlığı koltuğunda oturan Ruhsar Pekcan'ın, koronavirüs salgını döneminde eşi ile ortak olduğu iki dezenfektan firmasından bakanlığa bağlı kurumlara 9 milyon TL'lik ürün aldığı ortaya çıkmıştı. Ruhsar Pekcan, olayın ortaya çıkmasının ardından 21 Nisan 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla görevinden alınmıştı. Hasan Pekcan'ın ismi de ilk kezbu olay vesilesiyle kamuoyuna yansımıştı.

Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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