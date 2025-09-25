Haberler

Eşini taciz eden sapığı tek tokatla bayılttı

Eşini taciz eden sapığı tek tokatla bayılttı
Eşini taciz eden sapığı tek tokatla bayılttı
Bir sokakta yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Bir adam, eşine sözlü ve fiziksel tacizde bulunan kişiye tek tokatla müdahale etti. Tacizci, aldığı darbe sonucunda yere yığıldı. Olayı çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Sosyal medyada büyük çoğunluk adama destek verirken, bazı kullanıcılar şiddetin çözüm olmadığını savundu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlatıp başlatmadığı henüz bilinmiyor.

Sosyal medyada gündem olan bir video, kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Görüntülerde, bir adamın eşine tacizde bulunan kişiyi tek tokatla yere serdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, kalabalık bir sokakta yaşandı. Görüntülere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, yanındaki kadına sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Kadının yardım çığlığı üzerine eşinin olaya müdahale ettiği görüldü. Adam, öfkeyle şahsa yönelip tek tokat attı. Şiddetli darbe alan kişi dengesini kaybederek yere yığıldı ve bir süre hareketsiz kaldı.

Çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla olayı izlerken bazıları kadına destek olurken bazıları da bayılan şahsın yanına koştu. Kısa süre sonra kendine gelen saldırganın olay yerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların büyük kısmı adama destek vererek "Haklı tokat", "Eşini koruyan gerçek adam" yorumlarında bulundu. Bazı kullanıcılar ise şiddetin çözüm olmadığını savunarak daha farklı yollarla müdahale edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Polisin olaya ilişkin soruşturma başlatıp başlatmadığı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSen Kimsin:

Helal olsun yiğidim az bir tepki olmuş ama yine de ellerine sağlık

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Şık:

OSMANLI TOKADINI İYİ GEÇİRMİŞ ELİNE SAĞLIK

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Helal olsun iyi yapıştırdı ama devamını da getirmesi gerekiyordu.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
