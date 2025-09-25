Eşini taciz eden sapığı tek tokatla bayılttı

Sosyal medyada gündem olan bir video, kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Görüntülerde, bir adamın eşine tacizde bulunan kişiyi tek tokatla yere serdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, kalabalık bir sokakta yaşandı. Görüntülere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, yanındaki kadına sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Kadının yardım çığlığı üzerine eşinin olaya müdahale ettiği görüldü. Adam, öfkeyle şahsa yönelip tek tokat attı. Şiddetli darbe alan kişi dengesini kaybederek yere yığıldı ve bir süre hareketsiz kaldı.

Çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla olayı izlerken bazıları kadına destek olurken bazıları da bayılan şahsın yanına koştu. Kısa süre sonra kendine gelen saldırganın olay yerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların büyük kısmı adama destek vererek "Haklı tokat", "Eşini koruyan gerçek adam" yorumlarında bulundu. Bazı kullanıcılar ise şiddetin çözüm olmadığını savunarak daha farklı yollarla müdahale edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Polisin olaya ilişkin soruşturma başlatıp başlatmadığı ise henüz bilinmiyor.