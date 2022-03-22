Son dakika... Eşini çocuğunun yanında öldürdü "ruh hastasıyım" dedi

Eşini çocuğunun yanında öldürdü "ruh hastasıyım" dedi

BURSA - Bursa'da geçtiğimiz sene eşi Ebru Gürcan'ı kızının gözü önünde bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Necati Gürcan(41), müebbetle yargılandığı davada ruh hastası olduğunu iddia edip akıl hastanesine yatırılma talebinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl eşini kızının yanında bıçaklayarak öldüren Necati Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi. Gürcan, 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Maktul Ebru Gürcan'ın annesi ile kızı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile avukatlar mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığına yönelik istenen raporun henüz gönderilmediğini ifade etti. Söz hakkı alan sanık Necati Gürcan pişman olduğunu belirterek, "Hastalığımdan dolayı ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılmayı talep ediyorum." dedi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun düzenlenmesinin beklenmesine ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, Geçtiğimiz sene eylül ayında Bursa'da Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru Gürcan, sürekli kavga ettikleri iddiasıyla eşi Necati Gürcan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen Ebru Gürcan'ın çocuklarıyla birlikte yaşadığı, 6'ncı Sokak'taki eve, çatıdan balkona atlayarak giren Gürcan, 16 yaşındaki kızlarının yanında eşiyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı Ebru Gürcan'ın önce kalbine, yere düştükten sonra da koluna ve kalçasına sapladı. Aldığı bıçak darbeliyle Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası yakalanan Necati Gürcan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.