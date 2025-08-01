Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı
Haber Videosu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eve balkondan giren boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla katledilen Sinem S'nin son paylaşımı yürekleri yaktı. Sinem S'nin paylaşımında, "Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. İnsan olmak bu kadar basit" ifadelerini kullandığı görüldü.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde dün saat 22.40 sıralarında, Ali Eren S. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem S.'nin (27) yaşadığı birinci kattaki eve balkondan girdi. Sinem S. ile tartışmaya başlayan Ali Eren S. kadına silahla ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine bekçi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Adrese gelen bekçiye de ateş eden Ali Eren S. olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın ve bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sinem S. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kasık bölgesinden vurulan ve ameliyat edilen bekçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan Ali Eren S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı

"İNSAN OLMAK BU KADAR BASİT"

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Sinem S'nin sosyal medya hesabından cinayetten kısa bir süre önce yaptığı paylaşım yürekleri yaktı. Paylaşımda Sinem S'nin, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" ifadelerini kullandığı görüldü.

Eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı

"ALİ EREN İÇİN İNTİKAM ACELEYE GELMEZ"

Ali Eren S'nin ise olaydan 6 gün önce sosyal medya hesabından "Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ali Eren S'nin bu paylaşımı cinayeti planlı bir şekilde işlediğini ortaya koydu.

Eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı

Eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı

Eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu

Ünlü şarkıcıya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle vatandaşlık verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber Yorumlarımurat dural:

geçen yıl emekli yılı dı emekliler ekmeğe muhtaç oldu bu yıl aile yılı ilan edildi her halde yıl sonuna kadar bir çok aile bertaraf olur. bu olaylar toplumsal bir patlamanın göstergesidir

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Kadın olmak her türlü suçu iş diyeceksin anlamına gelmez bu olayın mutlaka ki öncesi vardır yine de öldürmek katletmek cahilliktir fakat suçluyu da tahrik etmek doğru değil

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme59
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Haksızlığı da yazaydın...

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Yağcı:

hayvanı küçüksemek için söylemiyorum hayvana dahi zarar vermiceksin dıyor ya rahmetli, erkek insan degil mi erkeği ALLAH yaratmadı mı erkek cinayetlernede karşı olun insan insandır cinsiyetciliğin anlamı yok bu ülkede bi kadınlar ezilmiyor öldürülmuyor ALLAH rahmet eylesin

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFATMA KURUMLU:

NE SALAKÇA YORUM

yanıt12
yanıt3
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

ah ah zalim alkol ah Durmuşsun halkin karsisina kusuyorsun içindeki zulmü hayasizcasina

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır 'fil hastalığı' ile mücadele ediyor

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır kabusu yaşıyor
Uçağın tekeri piste değdiği gibi ayağa kalktılar, kabin memurları polis çağırdı

İstanbul uçağında olay çıktı! Kabin memurları polis çağırdı
Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey

Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.