Esenyurt'taki kavgada kardeşini öldüren şahsın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta eskort ile pazarlık kavgası sırasında kardeşini öldüren şahsın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüye arbede anları ve şüphelinin bıçak savurarak etrafındakileri yaraladığı anlar yansıdı.

KARDEŞİNİ ÖLDÜREN AĞABEY TUTUKLANDI

Sultaniye Mahallesi'ndeki bir rezidansta iki grup arasında eskort pazarlığı nedeniyle çıkan tartışmada Engin Ş.'nin bıçakla öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Tartışma sırasında yanlışlıkla bıçakladığı kardeşinin ölümüne neden olan şüpheli Uğur Ş. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından, diğer şüpheliler R.M, M.K, O.K. ve S.Ç. de "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe R.M, M.K, O.K. ve S.Ç. serbest bırakıldı, Uğur Ş. ise tutuklandı.

KAVGA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüye arbede anları ve şüpheli Uğur Ş.'nin bıçak savurarak etrafındakileri yaraladığı anlar yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Sultaniye Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta dün Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırmıştı. İki kardeş ile eve gelen kadın arasında ilerleyen dakikalarda para nedeniyle tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini eve getiren korsan taksi şoförüne haber vermişti. Aşağıda bekleyen korsan taksi şoförü, bunun üzerine yukarı çıkarak iki kardeş ile tartışmaya başlamıştı. Kadının yaşanan tartışmayı arkadaşlarına da haber vermesi üzerine olay yerine gelen grup ağabey kardeşin bulunduğu evi basmıştı.

KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Çıkan arbede esnasında Uğur Ş., kardeşi Engin Ş.'yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen R.M., O.K. ve S.Ç.'yi kısa süre içerisinde yakalarken, karşı gruptan olan M.K. ve S.Ç. de hafif yaralı olarak gittikleri hastanede yakalanmıştı.