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Esenyurt'ta Yangın: İçeride Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

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İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında içeride mahsur kalan çocuklar ve vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir kişi ise epilepsi krizi geçirdi. Yangın nedeni henüz bilinmiyor.

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. İçeride mahsur kalan çocuklar ve vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir kişi ise epilepsi krizi geçirdi. Binada mahsur kalan çocuğu ise itfaiye eri kendi maskesini takarak kucağında dışarıya çıkardı.

Yangın saat 10.50 sıralarından Esenyurt İlçesi Atatürk Mahallesi 2204'üncü sokakta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanlarını gören daire sakinleri kendisini dışarıya atıp itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler dumandan dolayı üst katlardan mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye ise sağlık ekipleri müdahale ederken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiyeden çocuğa müdahale

Dumandan dolayı aşağıya inemeyen bir çocuk itfaiye eri tarafından apartmandan aşağıya indirildi. İtfaiye erinin çocuğa kendi oksijen maskesini taktığı görüldü. Öte yandan ailesi içeride kalan bir vatandaş ise epilepsi krizi geçirdi.

Olay yerine gelen Tahsin Kahveciler isimli bir vatandaş yaşananları anlatarak, " İtfaiye siren seslerini duyduk geldik hemen. Komşularımızın evi. Ambulanslarda geldi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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