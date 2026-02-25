Haberler

Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı

Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta parkta eşiyle tartışan bir kişi önce eşini vurdu ardından aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Esenyurt'ta bir parkta eşiyle tartışan Savaş S., önce eşini vurdu ardından aynı silahla intihar etti. İkisi de ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ VURDU

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka gelen Savaş S. ve Sibel S. isimli çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Savaş S., elindeki silahla önce eşi Sibel S.'yi vurdu ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Karı ve koca ağır yaralandı.

İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri parkta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 2 ağır yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri konuyla ilgili yaptığı incelemede, 2 boş kovan buldu. Karı kocanın hastanedeki durumunun ağır olduğu ve tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan Savaş S.'nin kasten yaralamadan 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

